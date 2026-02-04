O Salnés crea 218 nuevas empresas en 2025, un 13,30% más que en 2024

El Polígono do Pousadoiro es uno de los que más empresas concentra Gonzalo Salgado

La comarca de O Salnés cerró 2025 con un fuerte impulso en la creación empresarial, consolidando una tendencia positiva en su tejido productivo. Así, en el pasado ejercicio se constituyeron 218 sociedades mercantiles, un 13,30% más que en 2024 y un 12,44% del total de empresas que se crearon en la provincia de Pontevedra, que capitalizó cuatro de cada diez nuevas sociedades que nacieron en Galicia el último año, según los últimos informes del Instituto Galego de Estatística (IGE) en base al Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (Borme). No obstante, la provincia fue también en la que más sociedades se cerraron, con un total de 602 en 2025.

Una tendencia al alza que también se confirma en la comparación con la situación del sector antes del impacto de la pandemia del coronavirus. Así, en 2019 se constituyeron 166 empresas, frente a las 218 del pasado año. Una línea positiva que contrasta con las otras comarcas arousanas. En el caso de O Barbanza, cerró 2025 con 82 sociedades más, lo que supuso una caída de un 15,45% con respecto a 2024, cuando se crearon hasta 97 nuevas empresas; mientras que en Ulla-Umia el número se mantuvo en los pasados años, rondando las cuarenta nuevas sociedades tanto en 2024 y 2025 como antes de la pandemia.

Sectores más pujantes

En cuanto a los sectores que aglutinaron un mayor crecimiento empresarial, en la provincia de Pontevedra se concentró este incremento en actividades económicas relacionadas con el mercado inmobiliario (191 más), los servicios de comidas y bebidas (165), comercio a por mayor (163) y por menor (150), construcción especializada (123), servicios financieros (84), construcción de edificios (77), servicio de alojamientos (52) y actividades deportivas (52).

Con respecto al inicio del presente año, en el mes de enero se constituyeron en O Salnés quince nuevas sociedades mercantiles (seis menos que en el mismo mes de 2025, sin embargo), una docena más en O Barbanza y tres más en Ulla-Umia. De hecho, los datos del IGE muestran también que el crecimiento empresarial en la comarca saliniense se concentra, especialmente, en los meses anteriores a la temporada estival.

Así pues, cerca de un 60% de estas nuevas sociedades, hasta un total de 127 empresas, se registraron en el primer semestre del año, siendo que en el mes que se constató un mayor récord positivo el de junio, con un total de 26, seguido por abril, con un máximo de 24.

Un aumento que, en cualquier caso, está liderado por las pequeñas y medianas empresas (pymes) en O Salnés. De hecho, de las 218 nuevas empresas registradas en 2025, 216 son sociedades limitadas, que exigen un capital mínimo menor que las sociedades anónimas.

Por concellos

En cualquier caso, O Salnés es ya la tercera comarca con más peso en el crecimiento del tejido productivo en la provincia, solo por detrás de las de Vigo y Pontevedra. La primera concentra, de hecho, más de la mitad de nuevas sociedades durante 2025, con un total de 928. Pontevedra, se queda en la segunda posición, con 221, apenas tres más que en el caso de O Salnés, en la que lidera en creación empresarial Vilagarcía, con un total de 74 sociedades más, seguida por Sanxenxo (62), Vilanova (24), Cambados (18), O Grove (16), Ribadumia (10), Meis (8) y A Illa y Meaño (tres cada una).

Lejos se quedan la comarca de O Morrazo, con 101, que ocupa la cuarta posición. Ulla-Umia, sin embargo, se queda penúltima en la lista de comarcas de la provincia por crecimiento empresarial, aunque lejos de A Paradanta, que cierra el ránking con apenas una quincena de sociedades mercantiles más.

Falta de suelo industrial

Un crecimiento empresarial en la comarca que se comprueba también por un déficit de terreno industrial en O Salnés y su entorno. Ejemplo de ello son los polígonos industriales do Pousadoiro (Vilagarcía), Sete Pías (Cambados) o Cabanelas (Ribadumia), en los que hay interés creciente en ampliar su superficie para atraer a más empresas y posibilitar a las ya instaladas una ampliación, así como también cuentran con una buena ocupación otros parques como el de Tremoedo (Vilanova) o el de A Pedreira (Meaño).

Ampliaciones a las que aspira también Cuntis, en A Ran, y especialmente en el mergen norte de la Ría, en O Barbanza, donde todos los concellos, pero especialmente Ribeira y Rianxo han iniciado trámites para contar con más suele industrial y dar respuesta a la amplia demanda de empresas en la zona.

De hecho, la falta de dotación y espacio en los polígonos salinienses ha facilitado también el crecimiento de otros polígonos de la zona que hasta ahora contaban con más parcelas libres, como es el caso de los de Catoira, Nantes (Sanxenxo) o Baión (Vilanova), que en el último año han atraído a nuevas empresas, que se han instalado en estos parques.