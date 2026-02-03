La Mancomunidade contrata dos servicios técnicos para la ampliación de la ETAP comarcal

La estación de tratamiento de agua potable de O Salnés | Gonzalo Salgado

La Mancomunidade de O Salnés contrató esta semana dos asistencias técnicas de trabajos previos a la ambiciosa obra de ampliación y mejora de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP). También adjudicó dos mejoras de sendos miradores y espacios de esparcimiento dentro de la llamada Ruta del Padre Sarmiento, en Vilagarcía y Vilanova de Arousa.

En cuanto a las contrataciones para el proyecto de la ETAP, se trata, por un lado, de la realización de un informe de auditoría de consumo energético y del estado actual de la infraestructura de la propia planta. En síntesis, se quiere elaborar un informe de auditoría de consumo energético y del estado actual de la infraestructura de la ETAP, que deberá

servir de base para la planificación de las inversiones presentes y futuras a realizar en esta infraestructura de abastecimiento del agua potable de la Mancomunidade de O Salnés.

El valor estimado del contrato es de 14.700 euros y fue adjudicado en favor de Jose Ramón Caneda Frade, por 17.692,62 euros y con un plazo máximo de ejecución de dos meses.

El segundo de los contratos adjudicados tiene por objeto la elaboración del proyecto básico de solución constructiva de emergencia para la mejora, la ampliación o nueva construcción de la propia estación de tratamiento.

El proyecto básico deberá establecer la mejor solución constructiva definiendo las actuaciones previstas para la rehabilitación y/o ampliación de la ETAP de Treviscoso, considerando tanto las limitaciones técnicas y económicas como los condicionantes que supone la gestión de las diferentes autorizaciones sectoriales necesarias.

El valor estimado del contrato es de 14.800 euros, con un plazo de ejecución también de dos meses. Fue adjudicado en favor de Jose Luis Varela Fernández por 17.787 euros. .

Miradores

En cuanto a las obras previstas en los dos miradores señalados, la actuación en Vilagarcía pretende llevar a cabo labores de mantenimiento y adecuación de la estructura del mirador preexistente y la creación de un área destinada a merendero, con el objetivo de exaltar y mejorar el llamado Miradoiro de Bamio y, por consiguiente, el entorno próximo a la citada Ruta del Padre Sarmiento. En este caso, el valor estimado del contrato es de 10.611,8 euros, con doce meses de plazo máximo de ejecución y contratado en favor de Troquiña SL, por 12.725 euros.

Finalmente, la obra en Vilanova tiene por objeto continuar y completar una actuación previa existente en el entorno de la playa de As Sinas, instalando una superficie de madera que acogerá unos bancos de piedra, en continuidad con dicha actuación del entorno del arenal.

El valor estimado de este contrato es de 12.221,99 euros, con un plazo máximo de obra de dos meses y adjudicado en favor de Abel Guiance Fernández, por 12.194,76 euros.