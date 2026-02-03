Acondicionan un edificio en el centro de Vilanova para 14 apartamentos de uso turístico

El inmueble se ubica en las inmediaciones de la Casa Consistorial | D. A.

El centro urbano de Vilanova de Arousa acogerá una nueva edificación destinada a apartamentos de uso turístico. Se trata de un inmueble ubicado en dos números de la calle Alfredo Saralegui, muy próxima a la Casa Consistorial.

Se trata de una reforma tanto interior como exterior de estos inmuebles, con cambio de uso y actividad, para la creación de un total de catorce apartamentos de uso turístico. Está previsto que la obra, promovida por una empresa privada, pueda estar concluida a comienzos del próximo mes de agosto.

Aumento del turismo

La localidad sigue así registrando un creciente número de negocios relacionados con el sector turístico. En los últimos años proliferaron tanto albergues para peregrinos como apartamentos de tipo turístico.

Mientras, el debate sobre este tipo de viviendas de uso turístico y el efecto que pueden tener sobre la vivienda habitual para residentes sigue alimentando polémicas, también en municipios del entorno.

Es el caso de A Illa de Arousa, donde la decisión del gobierno local de subir tasas como las de la basura a este tipo de viviendas turísticas causó una importante respuesta de los propietarios afectados.