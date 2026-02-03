A Illa descubre más daños causados por la caída del rayo: cinco bombeos de aguas residuales quemados

Destrozos en la cubierta de la vivienda más afectada por la descarga eléctrica de la tormenta del viernes | Gonzalo Salgado

Tres días después de la caída del rayo que causó importantes daños materiales en el barrio de Pedraserrada en A Illa de Arousa, el Concello todavía descubría ayer nuevos destrozos en redes de servicios e infraestructuras. El alcalde, Luis Arosa, explicaba que este lunes confirmaron un temor que fue creciendo durante el fin de semana: que la sobrecarga eléctrica causada por el rayo afectase también a algunas estaciones de bombeo de aguas residuales. Y así fue.

El Ayuntamiento registró ayer la avería de al menos cinco bombeos del sistema de saneamiento. En el entorno de Sucavirto se vieron afectados tres bombeos, de pequeño tamaño, cada uno con dos motores. Ninguna de las seis bombas funcionaban.

Lo que se advirtió de entrada es que las placas eléctricas de los cuadros de mando que las controlan estaban fundidas o quemadas, por lo que ya han encargado los correspondientes repuestos.

Es un gasto y otro imprevisto, pero el gobierno local reza para que con esto baste y que los motores hayan aguantado. Porque su sustitución sí sería más costosa. En este caso, cada una de las bombas supondría un desembolso extra de unos mil euros.

Y eso en el caso de estos motores pequeños, porque la cosa todavía podría ser más grave. Además de las tres estaciones de bombeo afectadas en Sucavirto, el rayo terminó averiando otros dos bombeos, mucho más grandes: uno en el entorno de la Praza de O Regueiro y otro en A Abilleira. En estos dos puntos las bombas sí son más grandes, y costosas, ya que sustituir cada una supondría unos 10.000 euros. Cada estación cuenta con seis motores, así que en el peor escenario posible, solo en estos dos bombeos habría que dejarse más de 120.000 euros en bombas. Es pronto todavía para saberlo, ya que, de entrada, lo que se ha visto quemado aquí también son las estaciones y cuadros eléctricos de mando.

Por el momento es pronto para hacer un cálculo de los costes materiales en daños. El Concello trabaja ayer en las reparaciones con los primeros repuestos llegados para intentar devolver el alumbrado público en las calles afectadas. Pero no será cosa sencilla ni rápida.

Arosa avanzaba que la noche del lunes al martes sería clave para ver si los sistemas de iluminación pública, pocos, que pudieron volver a recuperarse por ahora, aguataban o no. Y aún después habrá que seguir vigilantes: del otro rayo caído hace más de quince días, todavía siguen produciéndose fundidos de lámparas led, por ejemplo. Lo mismo ocurre en algunos hogares del entorno afectado este viernes, donde algunos electrodomésticos como hornos y microondas, han dejado de funcionar durante el fin de semana.

En el caso de la vivienda más afectada, donde el rayo cayó directamente, todavía no han podido regresar y ayer trascendía el malestar de la familia por la demora en la visita de los peritos del seguro. A lunes, todavía seguían esperando y, hasta que estos inspeccionen la vivienda, no se podrá iniciar la reparación del cableado y toda la instalación eléctrica, que quedó completamente afectada, además de los otros daños sufridos en la vivienda, incluyendo el agujero en la cubierta.