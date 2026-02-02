Mi cuenta

Meaño delega en la Xunta el control de la limpieza de montes frente a incendios

Seaga hará ahora las ejecuciones con incumplidores y los vecinos también podrán contratarle limpiezas

Beni Yáñez
02/02/2026 00:05
El alcalde, Carlos Viéitez, durante una sesión plenaria
El alcalde, Carlos Viéitez, durante una sesión plenaria
| Gonzalo Salgado
El Pleno de Meaño aprobó en la sesión extraordinaria de este mes, con la sola abstención del BNG, la adhesión del Concello a un convenio con la Xunta para que la empresa pública Seaga asuma de aquí en adelante la gestión de biomasa en fajas secundarias.

Hasta ahora, el Ayuntamiento era quien controlaba posibles incumplimientos de las obligaciones de los propietarios de mantener sus fincas y terrenos limpios de maleza, en la prevención de incendios. También de la ejecución subsidiaria, y procedimiento sancionador en su caso, en los supuestos de que los propietarios requeridos no asumiesen estas labores.

La Xunta ofrece ahora este servicio a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, en condiciones ventajosas. Tal y como explicó a los demás corporativos el alcalde, Carlos Viéitez, “ofrecen ao ano dez hectáreas gratis para desbroce e sobre doce quilómetros en viais de titularidade municipal”. También la gestión técnica y administrativa y, a mayores, la posibilidad de que los propietarios interesados pueden contratar limpiezas con Seaga, por 420 euros por hectárea.

El Pleno también aprobó por unanimidad delegar en la Xunta las pruebas selectivas para el acceso a todas las categorías de la Policía Local.

