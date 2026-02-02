Los 20 años de la Escuela de Música en Vilanova: de cantera de bandas a las modas de Instagram

Los géneros e instrumentos más modernos son los que más crecen hoy en este centro vilanovés. Ensayos este fin de semana | Gonzalo Salgado

Vilanova de Arousa celebra en este 2026 una cifra redonda en una de las instituciones culturales que más alumnos mueve. Su Escuela de Música cumple veinte años y lo celebrará con un cambio de imagen y con la cabeza puesta en crear actos de conmemoración que puedan sucederse a lo largo del curso, pero cuyo grueso llegará hacia el mes de octubre.

La escuela comenzó su andadura en 2006, entonces con apenas treinta alumnos y tres profesores. Hoy son doce docentes y un número de estudiantes que se mantiene bastante estable cada curso en alrededor de las 200 matrículas. Una entidad consolidada, pero muy viva, y no ajena al paso del tiempo y a los nuevos vientos. Si, tradicionalmente, la escuela, como tantas otras en buena parte de los municipios gallegos, servía como cantera para alimentar bandas de música, locales y del entorno, en los últimos años esta tendencia ha cambiado: buena parte de los jóvenes que se interesan por iniciarse en el aprendizaje de un instrumento no llegan por el repertorio clásico o tradicional, sino atraídos, fascinados, por lo que ven en redes sociales.

Instagram y TikTok son las nuevas fuentes inspiradoras. Y los géneros también cambian: la banda sigue tirando, pero lo hacen en mayor medida formaciones o instrumentos aptos para la música más moderna o comercial.

Así lo entiende Suso Nogueira, director de la Escuela de Música y uno de los fundadores, junto a marta Novoa. Nogueira es un apellido tremendamente ligado a la música en la comarca. Y a Vilanova. Porque varias generaciones antes de que existiese la escuela como tal, cuando en Vilanova de Arousa todavía convivían dos bandas de música, por la entonces conocida como Banda de Santórum pasaron ya dos Nogueira: el abuelo y el padre de Suso, quien se convertiría además en un recordado director de la Banda Cultural de Vilanova hasta su fallecimiento, sucedido en 2020.

Los orígenes

Suso Nogueira es pues continuador de una larga tradición y con él nació la escuela actual. “Vilanova tenía academia de música, que nutría la banda, pero no tenía realmente una escuela de música”. “En los años 2000 ya empezaba a haber en todos los ayuntamientos de Galicia, pero Vilanova no tenía y yo, como venía de una tradición y conocía otras como la Ortigueira y Vilagarcía, tuve la inquietud de montar esta”.

Así, con la apuesta también del Ayuntamiento, comenzó una andadura que terminaría nutriendo a la banda vilanovesa y a otras del entorno.

Uno de los grandes hitos de la institución llegó en 2022, cuando la escuela consiguió integrarse dentro del circuito de las Rock School, que ofrece una titulación académica oficial homologada por la Unión Europea y convalidada por el proceso de Bolonia.

Nogueira cuenta que ya desde el nacimiento de la escuela en 2026 se preocupó porque todo quedase registrado de manera oficial, incluso ante la Xunta de Galicia, pero la propia naturaleza de estas escuelas de música, de alma amateur, las invalida para expedir títulos oficiales. Por eso, los alumnos que deciden continuar obtienen aquí formación con la que puedan optar a conservatorio.

Sin embargo, la certificación Rock School sí permite la emisión de títulos oficiales “Tienen validez y somos por ello un centro de referencia”, único en la zona, porque la inclusión en el circuito impide que haya escuelas con este sello demasiado cerca unas de otras. La más próxima se encuentra en O Barbanza, por lo que son referente en todo O Salnés.

Físicamente, la escuela estuvo siempre en O Esteiro, primero en la antigua casa de cultura, ahora en el moderno auditorio.

Las redes

Allí ahora sigue ganando peso “la música más moderna. Tenemos cuatro grupos muy bien definidos de combos modernos, una agrupación potente de guitarra”. Los vientos, de los que más se nutren las bandas de música, “no es lo que más se demanda en Vilanova, pero seguimos luchando”. “Esto va un poco por etapas, ahora está en auge la música más moderna, por efecto de las redes sociales”. Y el enfoque docente también cambia.

Antes se empezaba por solfeo, teoría que, en no pocos casos, alejaba a los alumnos menos constantes y tenaces. Ahora, “se toca el instrumento desde el primer día”. “Antes la enseñanza estaba relacionada con la música clásica”. “Ahora mismo son de inquietudes, de experimentar, de tener el instrumento en las manos”. Las redes cambiaron el paradigma: “Todo se ve, nada se siente”. Muchos llegan con el: “He visto esto en YouTube, guitarra, batería... El solfeo ha pasado a segundo plano”.

Eso sí, hasta los 14 años es obligatorio acompañar el aprendizaje del instrumento con lenguaje musical. Al final, la escuela también quiere que, sobre todo los más pequeños y jóvenes, “no se aprendan solo canciones de memoria, hay que saber entender la música”. Una forma de intentar incentivar nuevas vocaciones.