Las bodas civiles marcaron récord de la última década en Ribadumia

Un enlace celebrado en la comarca de O Salnés, en una imagen de archivo | Gonzalo Salgado

El Ayuntamiento de Ribadumia cerró el año 2025 con un total de 28 matrimonios civiles celebrados a lo largo de toda esa anualidad, lo que representa la cifra más alta registrada en el municipio en la última década y que supone, además, un incremento del 55% respeto al año que le precede. Este dato, valoraban hoy desde la administración municipal ribadumiense, confirma la “boa acollida deste servizo municipal e o interese crecente das parellas por formalizar o seu enlace civil no concello”.

La evolución de los últimos diez años muestra una tendencia “estable”, con “oscilacións segundo o contexto social de cada exercicio, pero cun balance global positivo”, añaden desde la administración local.

Así, en el período comprendido entre 2015 y 2024 se celebraron entre diez y veinte bodas anuales, con una media destacable y picos como los inscritos en 2021 y 2016 (19 enlaces) o 2022 y 2024 (18).

El dato de 2025 supone, por lo tanto, un “salto significativo” y “consolida Ribadumia como un concello escollido por cada vez máis parellas para a celebración de matrimonios civís”, subrayan desde el ejecutivo que preside el alcalde popular y también dirigente de la Mancomunidade de O Salnés, David Castro.

Los costes

En cuanto a las condiciones del servicio, las tarifas para la realización del enlace civil oscilan entre los 60 y los 170 euros, en función de distintos factores como el empadronamiento o no en el municipio ribadumiense de las personas contrayentes y el lugar escogido para la ceremonia, bien sea en la Casa Consistorial o en otro espacio autorizado.

Las personas interesadas pueden informarse y realizar los trámites necesarios en el Juzgado de Paz del Ayuntamiento de Ribadumia, situado en las oficinas de la Casa Consistorial, recuerdan.

Trámites y asesoramiento

Desde este servicio se llevan a cabo las tareas de información, tramitación administrativa y gestión legal, estas dos últimas solo para las personas empadronadas en Ribadumia, necesarias para la celebración del matrimonio civil, facilitando un procedimiento “próximo, accesible e adaptado ás necesidades das parellas”, concluyen.