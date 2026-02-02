Las bodas civiles marcaron récord de la última década en Ribadumia
La localidad registró 28 de estos enlaces en 2025, “consolidando unha tendencia estable en auxe”, valoran
El Ayuntamiento de Ribadumia cerró el año 2025 con un total de 28 matrimonios civiles celebrados a lo largo de toda esa anualidad, lo que representa la cifra más alta registrada en el municipio en la última década y que supone, además, un incremento del 55% respeto al año que le precede. Este dato, valoraban hoy desde la administración municipal ribadumiense, confirma la “boa acollida deste servizo municipal e o interese crecente das parellas por formalizar o seu enlace civil no concello”.
La evolución de los últimos diez años muestra una tendencia “estable”, con “oscilacións segundo o contexto social de cada exercicio, pero cun balance global positivo”, añaden desde la administración local.
Así, en el período comprendido entre 2015 y 2024 se celebraron entre diez y veinte bodas anuales, con una media destacable y picos como los inscritos en 2021 y 2016 (19 enlaces) o 2022 y 2024 (18).
El dato de 2025 supone, por lo tanto, un “salto significativo” y “consolida Ribadumia como un concello escollido por cada vez máis parellas para a celebración de matrimonios civís”, subrayan desde el ejecutivo que preside el alcalde popular y también dirigente de la Mancomunidade de O Salnés, David Castro.
Los costes
En cuanto a las condiciones del servicio, las tarifas para la realización del enlace civil oscilan entre los 60 y los 170 euros, en función de distintos factores como el empadronamiento o no en el municipio ribadumiense de las personas contrayentes y el lugar escogido para la ceremonia, bien sea en la Casa Consistorial o en otro espacio autorizado.
Las personas interesadas pueden informarse y realizar los trámites necesarios en el Juzgado de Paz del Ayuntamiento de Ribadumia, situado en las oficinas de la Casa Consistorial, recuerdan.
Trámites y asesoramiento
Desde este servicio se llevan a cabo las tareas de información, tramitación administrativa y gestión legal, estas dos últimas solo para las personas empadronadas en Ribadumia, necesarias para la celebración del matrimonio civil, facilitando un procedimiento “próximo, accesible e adaptado ás necesidades das parellas”, concluyen.