A Illa descubre nuevos daños por el rayo: habrá que reponer firmes, cajas y luminarias

Uno de los contadores eléctricos derretidos | Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa descubrió ayer nuevos daños en la vía y servicios públicos causados por el rayo caído en la tarde del viernes en el barrio de Pedraserrada. La peor parte se la llevó la vivienda sobre la que descargó directamente, pero el personal del Ayuntamiento seguía evaluando los daños en infraestructuras y ayer llegaron nuevas sorpresas.

El alcalde, Luis Arosa, explicaba que este sábado por la mañana descubrieron en las inmediaciones de la casa que hace a las veces de rotonda en el lugar un importante boquete en el suelo, justo donde se unen los dos firmes diferentes: uno de hormigón y otro de asfalto.

Los técnicos e incluso operarios con más de cuarenta años de experiencia relataban que nunca habían visto cosa igual. El rayó, una vez llegó al suelo, recorrió hasta tres calles del entorno por las varillas metálicas del hormigón armado que forma parte del suelo de estas carreteras.

En algunos puntos fue haciendo saltar el cemento, en otros, causó agujeros más grandes. Allí donde había arquetas metálicas, las levantó. Y en este punto, donde termina el hormigón y comienza el asfalto, directamente provocó un agujero de importancia que hará necesario un reasfaltado del tramo. “Haberá que volver picar e facer un tramo novo”, detalla el regidor.

En cuanto a las dos personas que resultaron heridas y fueron trasladadas por sus propios medios al Hospital do Salnés, se les dio el alta, en principio, sin lesiones de gravedad.

Sin luz y sin presupuesto

El Concello emitió diferentes avisos para comunicar a la población que el alumbrado público tardará días o semanas en recuperarse. La incidencia coincidió en fin de semana, con lo que hasta el lunes no habrá repuestos.

Se vieron afectadas varias cajas eléctricas, que están completamente derretidas. Pero aún una vez se reparen estas y pueda reactivarse la luz, habrá que ver si el tendido ha aguantado. Y cuántas luminarias, todas de tipo led en estos tramos, necesitarán ser repuestas.

A modo de ejemplo, el alcalde dio cuenta de que, con el rayo caído hace unos quince días en la zona del mirador del Santo, resultaron afectadas más de cincuenta lámparas, una placa del sistema de aerotermia del auditorio y algún otro mecanismo de la red eléctrica. Todo ello eleva la factura de aquel rayo por encima de los 10.000 euros y todavía se sigue trabajando en las reparaciones.

Así pues, las consecuencia del caído este viernes puede que se sigan notando durante semanas.

En el caso de la casa más afectada, además de los destrozos más visibles, será necesario cambiar y renovar la mayor parte de la instalación eléctrica.