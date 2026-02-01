Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

A Illa descubre nuevos daños por el rayo: habrá que reponer firmes, cajas y luminarias

Los heridos reciben el alta mientras el Concello hace números: el anterior caído hace 15 días costó 10.000 euros

Beni Yáñez
01/02/2026 00:10
Uno de los cuadros eléctricos derretidos
Uno de los contadores eléctricos derretidos
| Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Concello de A Illa descubrió ayer nuevos daños en la vía y servicios públicos causados por el rayo caído en la tarde del viernes en el barrio de Pedraserrada. La peor parte se la llevó la vivienda sobre la que descargó directamente, pero el personal del Ayuntamiento seguía evaluando los daños en infraestructuras y ayer llegaron nuevas sorpresas.

El alcalde, Luis Arosa, explicaba que este sábado por la mañana descubrieron en las inmediaciones de la casa que hace a las veces de rotonda en el lugar un importante boquete en el suelo, justo donde se unen los dos firmes diferentes: uno de hormigón y otro de asfalto.

Los técnicos e incluso operarios con más de cuarenta años de experiencia relataban que nunca habían visto cosa igual. El rayó, una vez llegó al suelo, recorrió hasta tres calles del entorno por las varillas metálicas del hormigón armado que forma parte del suelo de estas carreteras.

En algunos puntos fue haciendo saltar el cemento, en otros, causó agujeros más grandes. Allí donde había arquetas metálicas, las levantó. Y en este punto, donde termina el hormigón y comienza el asfalto, directamente provocó un agujero de importancia que hará necesario un reasfaltado del tramo. “Haberá que volver picar e facer un tramo novo”, detalla el regidor.

En cuanto a las dos personas que resultaron heridas y fueron trasladadas por sus propios medios al Hospital do Salnés, se les dio el alta, en principio, sin lesiones de gravedad.

Sin luz y sin presupuesto

El Concello emitió diferentes avisos para comunicar a la población que el alumbrado público tardará días o semanas en recuperarse. La incidencia coincidió en fin de semana, con lo que hasta el lunes no habrá repuestos.

Se vieron afectadas varias cajas eléctricas, que están completamente derretidas. Pero aún una vez se reparen estas y pueda reactivarse la luz, habrá que ver si el tendido ha aguantado. Y cuántas luminarias, todas de tipo led en estos tramos, necesitarán ser repuestas.

A modo de ejemplo, el alcalde dio cuenta de que, con el rayo caído hace unos quince días en la zona del mirador del Santo, resultaron afectadas más de cincuenta lámparas, una placa del sistema de aerotermia del auditorio y algún otro mecanismo de la red eléctrica. Todo ello eleva la factura de aquel rayo por encima de los 10.000 euros y todavía se sigue trabajando en las reparaciones.

Así pues, las consecuencia del caído este viernes puede que se sigan notando durante semanas.

En el caso de la casa más afectada, además de los destrozos más visibles, será necesario cambiar y renovar la mayor parte de la instalación eléctrica.

Un rayo cae sobre una casa y siembra el caos en A Illa: “É unha zona de guerra”

Más información
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Los ladrones volvieron a rompertr las ventanillas de los coches afectados por robos con un extintor que había dentro del propio garaje de un edificio de la Rúa Alcalá Galiano

La sangría de coches a los que rompen ventanillas para robar se cobró la pasada madrugada media docena de afectados más en Ribeira
Redacción
Javi Maneiro, Maneiro na súa nova etapa musical, ten previsto iniciar este verán un ciclo de concertos nos teatros de Galicia

“Para min é máis importante ser que estar. Con Heredeiros non era o cantante, só cantaba as cancións”
Jose Pereira
Reunión del consejo de administración del organismo, estos días, en Zaragoza

Cambados invita al Albariño al nuevo presidente de Recevín, el italiano Angelo Radica
Beni Yáñez
Acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizado por el Concello de Rianxo

Rianxo celebra un acto homenaje por el 140 aniversario del nacimiento de Castelao
Fátima Pérez