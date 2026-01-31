Vilanova abre una Mostra da Camelia con 80 expositores y que cumple una década

La cita todavía será visitable este domingo, en el pabellón-multiusos y hoy contó con actuación de O Castro | Gonzalo Salgado

El pabellón multiusos de Vilanova de Arousa acogió hoy la inauguración de una nueva Mostra da Camelia, que este año alcanza su décima edición, en plena forma.

La muestra fue visitable desde hoy y todavía lo será mañana, con más de ochenta expositores e invitados, procedentes de buena parte de Galicia.

Acto inaugural

El acto inaugural tuvo lugar este mediodía, con presencia del regidor, Gonzalo Durán; el teniente de alcalde y diputado provincial Javier Tourís; el también diputado provincial Marcos Guisasola,; la responsable de la Estación Fitapatolóxica de O Areeiro, Pilar Vela; el presidente da Sociedad Española de la Camelia, Antonio Montes, y otras concejalas del ejecutivo.

La asociación cultural O Castro de Baión amenizó la jornada con un espectáculo de música y de baile tradicionales.

A cada participante se le hace entrega de un diploma y regalo y durante la muestra, que todavía se podrá visitar durante todo este domingo (de 10 a 20:·0 horas), también se pudo degustar té de camelia.