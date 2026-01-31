O Salnés moderniza sus lonjas con las ayudas de la Xunta

Un navalleiro accediendo a la lonja de Cambados Gonzalo Salgado

La Consellería do Mar destinó durante el año pasado un total de 643.008,88 euros para proyectos de mejora de las lonjas de la comarca de O Salnés, que sirvieron para mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad, con diversas obras.

Los proyectos más ambiciosos se llevaron a cabo en las cofradías de San Antonio de Cambados y San Martiño de O Grove, dotados con 177.891,71 y 155,880 euros, respectivamente, Sin embargo, en estos pósitos también se levaron a cabo otras cuatro actuaciones (tres de ellas en el meco), a las que se suma las obras en la Cofradía de Santiago Apóstolo de Carril.

La actuación más ambiciosa de las financiadas con las ayudas a la modernización de los equipamientos portuarios incluidas en el Presupuesto de 2025 fue para modernizar y automatizar los sistemas de pesaje y control de los productos marisqueros y pesqueros. Fueron un total de 155.888 euros los que se dieron a la cofradía de O Grove para este objetivo.

Las obras concretas consistieron en la instalación de cuatro máquinas de pesaje automática integradas en las líneas de clasificación de bivalvos; el suministro de tres impresoras de etiquetas y tickets; la adquisición de una transpaleta pesadora (con capacidad para dos toneladas) para el pesaje de bins de algas y otros productos voluminosos y la automatización del pesaje por mariscador.

Todas estas medidas buscaban, como resultado, la reducción de los tiempos y costes de personal; la mejora de la trazabilidad y del control de capturas; el incremento del valor añadido de los productos en la primera venta; la mejora de la seguridad del personal o la mayor competitividad. Las obras generaron impacto directo sobre 700 personas usuarias, de las cuales 428 son asociadas de la cofradía y 200 son compradores habituales, a los que se suman mariscadoras y pescadoras de otros pósitos que comercializan en O Grove.

Otras ventajas que se alcanzaron gracias a poner en marcha este proyecto fueron la reducción de la manipulación del producto y la mejora de la sustentabilidad ambiental, así como el refuerzo de la economía circular. En Cambados, la subvención del departamento que dirige Marta Villaverde permitió mejorar la seguridad, la organización de los espacios y facilitar las tareas diarias en la lonja.

Una grúa con pluma hidráulica

En concreto, las actuaciones contemplaron el acondicionamiento de las cámaras de frío y congelación y la dotación de una grúa con pluma hidráulica, cabestrante y remolque. En cuanto al primero de los puntos, las obras contemplaron el traslado de las cámaras fuera del espacio común de las subastas y la mejora de la higiene, de la seguridad laboral y de la organización del espacio de venta.

En cuanto al segundo punto, permitió facilitar la descarga de cajas, el movimiento de materiales, la limpieza y retirada de basura marina y sirvió de apoyo a tareas complementarias de la pesca y el marisqueo. Fueron alrededor de 700 personas usuarias de la lonja las que se vieron beneficiadas por este proyecto, con la mejora directa de las condiciones de trabajo y de la seguridad. La Cofradía San Martiño también recibió otros 138.795 euros para adquirir un remolque con grúa para el movimiento de cargas. Las subvenciones en O Salnés se completan con otros 71,105,53 euros para el pósito meco, divididos en dos ayudas, 84.700 para la cofradía cambadesa y 14.636 para la de Carril.

Una nueva línea abierta

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, recordó que está abierta una nueva orden, habilitada por la Xunta, por valor de 10 millones de euros, para la modernización de equipamientos e infraestructuras de los puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y embarcaderos. Esta línea está financiada por el Fondo Europeo de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para el periodo 2026-2027.

La novedad de este año es que permite solicitar anticipos o pagos a cuenta sin tener que presentar garantías, “unha medida que facilita o desenvolvemento dos proxectos aprobados, reduce cargas financieiras e administrativas e permite unha execución máis áxil das actuacións”, detalló la responsable autonómica.

El objetivo, incidió Villaverde, es “fomentar un sistema portuario pesqueiro máis eficiente a nivel económico, tecnolóxicamente avanzado, enerxéticametne sostible, seguro e resilente fronte ao cambio climático, así como integrador desde o punto de vista social”. Por ello, los proyectos estarán dirigidos a la transición renovable, protección del medio ambiente, mejorar la seguridad, garantizar el control de la trazabilidad. La información está disponible en la sede electrónica de la Xunta.