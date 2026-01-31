El PP fuerza un Pleno extraordinario sobre las multas de la zona residencial de A Illa

Concejales populares, durante un debate plenario | Mónica Ferreirós

El Partido Popular de A Illa solicita y forzará, en virtud a su suficiente número de votos, la celebración de un Pleno extraordinario en el que volver a debatir sobre la polémica de las multas de tráfico de la llamada zona residencial.

Desde el grupo opositor, “consideramos necesario dar resposta e solución ás sancións de tráfico derivadas da área residencial, que foron tramitadas a pesar de ter cumprido cos requisitos solicitados desde o Concello para non ser sancionados”, valoran.

Piden parar las sanciones

Además, desde la oposición urgen “paralizar a imposición de sancións, que se derivan da nova normativa do trafico rodado na zona restrinxida, e ofrecer asesoramento veciñal na xestión das multas impostas”.

Consideran que existe una “inoperatividade do Concello para atender as reclamacións e alegacións das personas prexudicadas”, de ahí que hayan decidido solicitar este Pleno, en el que reclamarán poner en pausa los procedimiento sancionadores.

Desde el gobierno local, consultado hoy a este respecto, indican que todavía no tienen decidida la fecha de este Pleno, aunque confían en poder convocarlo lo antes posible.