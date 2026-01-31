Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

El PP fuerza un Pleno extraordinario sobre las multas de la zona residencial de A Illa

Beni Yáñez
31/01/2026 19:56
Concejales populares, durante un debate plenario
Concejales populares, durante un debate plenario
| Mónica Ferreirós
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Partido Popular de A Illa solicita y forzará, en virtud a su suficiente número de votos, la celebración de un Pleno extraordinario en el que volver a debatir sobre la polémica de las multas de tráfico de la llamada zona residencial.

Desde el grupo opositor, “consideramos necesario dar resposta e solución ás sancións de tráfico derivadas da área residencial, que foron tramitadas a pesar de ter cumprido cos requisitos solicitados desde o Concello para non ser sancionados”, valoran.

Piden parar las sanciones

Además, desde la oposición urgen “paralizar a imposición de sancións, que se derivan da nova normativa do trafico rodado na zona restrinxida, e ofrecer asesoramento veciñal na xestión das multas impostas”.

Consideran que existe una “inoperatividade do Concello para atender as reclamacións e alegacións das personas prexudicadas”, de ahí que hayan decidido solicitar este Pleno, en el que reclamarán poner en pausa los procedimiento sancionadores.

Desde el gobierno local, consultado hoy a este respecto, indican que todavía no tienen decidida la fecha de este Pleno, aunque confían en poder convocarlo lo antes posible.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Reunión del consejo de administración del organismo, estos días, en Zaragoza

Cambados invita al Albariño al nuevo presidente de Recevín, el italiano Angelo Radica
Beni Yáñez
Acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizado por el Concello de Rianxo

Rianxo celebra un acto homenaje por el 140 aniversario del nacimiento de Castelao
Fátima Pérez
Sigaltec

El Sigaltec CLB cede en casa ante el Oviedo
María Caldas
Acto abierto en defensa de la sanidad pública

El BNG denuncia en A Pobra una sanidad pública “deteriorada” y llama a la movilización social
Fátima Pérez