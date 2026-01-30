Vilanova aprueba el reglamento de su punto limpio, que abrirá con un contrato provisional

El Pleno dio salida esta semana a la aprobación inicial y se abre ahora una fase de alegaciones | Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova sacó adelante esta semana en Pleno la aprobación inicial del reglamento que regirá el uso del futuro punto limpio, ubicado en el polígono de Tremoedo. La intención del gobierno local es poder poner en marcha el servicio “cuanto antes”, quizás hacia Semana Santa, adelantaba ayer el alcalde, el popular Gonzalo Durán. Para una mayor agilidad, la idea manejada es sacar un primer contrato urgente de manera provisional, para, más adelante, preparar el pliego y sacar al público la licitación definitiva del servicio, con intención de que aquel contrato sea de una duración de unos cuatro años.

El Pleno municipal dio aprobación el pasado lunes al texto reglamentario de uso. Es, no obstante, una aprobación inicial, con la que se abre un plazo de treinta días hábiles para la posible presentación de alegaciones. Tras la publicación ayer del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia de Pontevedra, el plazo comenzará a contar hoy.

Si en dicho periodo no se presentan reclamaciones, el documento se entenderá ya aprobado definitivamente. Pero si se presenta alguna alegación, el trámite obligará todavía a darle respuesta en una nueva sesión plenaria.

La documentación podrá ser consultada por todos los interesados en las oficinas municipales, de lunes a viernes, entre las 9 y las 13 horas.

Previsiones

Durán explicaba ayer que la obra de construcción del punto limpio esta ya terminada y por eso se aprueba el reglamento. “Se le dijo a la oposición que alegasen lo que quieran”, a efectos de poder incorporar alguna idea o contenido al reglamento, para mejorar el funcionamiento de la planta.

Aprobado definitivamente el texto, “se hará un contrato provisional”, para “ganar tiempo” y poder “ponerlo en marcha cuanto antes”. Después se “hará un contrato a cuatro años”. La idea, avanzó, es “a ver si lo tenemos listo para Semana Santa”.

El alcalde también indicó que, el Pleno llegó a aprobar este punto pero terminó suspendiéndose por acuerdo, debido a que durante la sesión arreció el importante temporal del lunes y se optó por volver a casa antes de que la situación se complicase en las carreteras.