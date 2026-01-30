Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

Un rayo cae sobre una casa y siembra el caos en A Illa: “É unha zona de guerra”

El viento levantó parte de una cubierta en Cambados que causó daños a otros tejados a su paso

Beni Yáñez
30/01/2026 20:49
Detalle de los daños en la zona
| Gonzalo Salgado
Una tormenta que descargó hoy a primera hora de la tarde dejó un reguero de incidencias en O Salnés, las más aparatosas, en A Illa y Cambados. En la localidad insular, la caída de un rayo sobre una casa causó destrozos en esta vivienda y en todo el barrio de Pedraserrada, dejó a dos personas heridas y a toda la zona sin luz durante horas. El alumbrado público tardará días en recuperarse.

En la villa albariñense, el viento levantó la chapa de una cubierta, que fue arrastrada varios metros y fue causando más daños en otros tejados, aquí sin  daños personales.

“Isto foi unha bomba”

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, describía la escena en Pedraserrada como “unha zona de guerra”.“Isto foi unha bomba, directamente”. Hoy eran visibles en la zona cascotes, muros reventados, tendidos y cajas eléctricas literalmente derretidos, trozos de viales rotos y hasta arquetas levantados e importantes daños en la casa más afectada.

Uno de los vecinos del barrio relataba así el episodio. “Comezou a caer sarabia e díxenlle á miña filla pequena que viñera á fiestra do salón para vela. E, na mesa, houbo un chispazo como un mundo. A casa de enfronte ten o cableado polo muro e unha caixa eléctrica tapada. Pois a tapa vina saltar polos aires, veu voando ata a miña casa”. La propiedad de este vecino únicamente vio rota una de las piedras de su fachada.

Cascotes de la casa más afectada
| Gonzalo Salgado

Pero la más afectada no sufrió la misma suerte. Al parecer, el rayo entró por la chimenea de piedra, causó importantes daños en la zona de la cocina y salió del edificio para acabar por tomar tierra en la vía pública. Según las autoridades, se llegó a bifurcar, avanzando por las calles de Pedraserrada, Sucavirto y dos Cons, haciendo saltar a su paso cuadros eléctricos, trozos de carretera y arquetas metálicas. Así lo detallaba el regidor, en medio de un amplio operativo de emergencias con Guardia Civil, Bombeiros do Salnés, técnicos de la Compañía de Electrificación y operarios municipales.

El rayo levantó trozos incluso del suelo de cemento de la calzada. Se especula que las varillas del hormigón armado, que en varios puntos quedaron al descubierto, pudieron atraer o conducir parte de la carga eléctrica del rayo.

“O tendido eléctrico da vivenda non vale para nada”. Se podían apreciar cajas y contadores directamente derretidos, en varias propiedades y en postes de tendidos del alumbrado público. El barrio quedó durante horas sin luz, hasta que los técnicos de la empresa suministradora fueron recuperando el servicio a la mayoría de viviendas. A última hora de la tarde solo unas tres continuaban a oscuras. 

El barrio, eso sí, tardará en recuperar el alumbrado público, advierte el regidor, que recuerda que hace tan solo unos quince días, otro rayo cayó en la zona del mirado del Santo, quemando y afectando también el tendido del alumbrado municipal. 

El impacto del rayo y la posterior onda expansiva, acompañado del trueno, dejó a dos personas que necesitaron asistencia médica. Su estado, a priori, no era grave, pero diversas fuentes consultadas indicaban que ambos tenían los oídos afectados por el trueno y también se los trasladó por precaución por la inhalación de humo tras fundirse la red eléctrica y comenzar a arder las cajas y cuadros.

Uno de los cuadros eléctricos derretidos
Uno de los cuadros eléctricos derretidos
| Gonzalo Salgado

En Cambados

Casi a la misma hora, en Cambados, el viento levantó la chapa de una cubierta en la zona de Triana, arrastrando la estructura hasta la Praza Asorey. A su paso, fue causando daños en otros tejados y en la propia plaza.

El concejal de Seguridad, José Ramón Abal, indicaba que también se registraron otros daños por desprendimientos similares así como por el movimiento de contenedores. Por todo ello, y ante la alerta roja por meteorología adversa, lanzó un llamamiento a la prudencia a todos los vecinos.

La estructura desprendida y volada en Cambados
La estructura desprendida y volada en Cambados
| cedida
