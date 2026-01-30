Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Sacan a contratación la mejora en dos carreteras provinciales de Vilanova por 1,3 millones de euros

Beni Yáñez
30/01/2026 19:18
Celebración de la junta provincial de gobierno de ayer
Celebración de la junta provincial de gobierno de este viernes
| cedida
La Diputación de Pontevedra aprobó hoy en junta de gobierno el expediente para contratar las obras de mejora de la seguridad vial en las carreteras provinciales EP-9703 Vilanova de Arousa-Pontearnelas, conocida como carretera de Ousensa, y en la EP-9701 Baión-András, con un presupuesto de cerca de 1,3 millones de euros.

Con estos recursos, se actuará para mejorar la seguridad vial en un tramo de más de 2,5 kilómetros de la citada carretera provincial EP-9703 Vilanova de Arousa-Pontearnelas, entre los puntos kilométricos 0+000 y 2+530, y, en el caso de la EP-9701 Baión-András, en otros 400 metros, entre los puntos kilométricos 8+800 y 9+218.

Tal y como detallaron desde la institución provincial, en las dos vías se repondrá el firme existente mediante fresado y la posterior extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente.

Además, la actuación en estas dos carreteras provinciales a su paso por la localidad vilanovesa contempla la mejora del drenaje superficial mediante la ejecución de cunetas transitables de hormigón en distintos tramos y de una nueva red de pluviales para evacuar las lluvias. Finalmente, la mejora de estas vías incluye además la renovación de la señalización horizontal y vertical.

El presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, el popular Luis López, valoró hoy tras esta aprobación del expediente para Vilanova en la junta de gobierno que “seguimos sumando recursos e aprobando investimentos para mellorar a nosa rede de estradas provinciais e avanzar na seguridade destas infraestruturas que son fundamentais para vertebrar o noso territorio”.

