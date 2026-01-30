Piden 5 años de cárcel para un vecino que iba a preparar una viña con un explosivo casero en Meis

El juicio será el próximo jueves, en la Audiencia Provincial de Pontevedra | Gonzalo Salgado

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra señala para el próximo jueves un juicio contra un vecino de Meis acusado de la supuesta comisión de un delito de tenencia y fabricación de sustancias explosivas sin autorización. El hombre había preparado un explosivo casero para preparar un terreno en el que tenía pensado ejecutar una plantación de vid. Ahora, la Fiscalía pide para él cinco años de prisión.

Los hechos se remontan al 10 de enero de 2024. Según el relato del Ministerio Público, el ahora acusado fue sorprendido a media tarde por agentes de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Cambados en una finca ubicada en el monte Ramirón, en Zacande, Meis.

Según la Fiscalía, el hombre se encontraba efectuando labores de destierre preparatorias del terreno para plantar viñedo y fue visto por los agentes, “justo cuando iba a detonar la carga explosiva que había colocado para romper una piedra de grandes dimensiones, en la que había introducido un cable eléctrico conectado en el otro extremo a un compresor listo para efectuar el disparo que, a través de dicha mecha, activase la carga propulsora y produjese una explosión controlada, rompiendo la piedra en tropezones, abortando dicha operación”.

No obstante, añade, “el acusado carecía de los permisos administrativos necesarios para efectuar esas operaciones”.

El hombre, además, “poseía en una garrafa de plástico de 5 litros 3.215 gramos de pólvora negra de fabricación casera, elaborada por él, apta para dichos fines, que le fue incautada por la Guardia Civil”.