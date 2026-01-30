Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Piden 5 años de cárcel para un vecino que iba a preparar una viña con un explosivo casero en Meis

Dispuso una garrafa con pólvora, con un cable y compresor con el objetivo de hacer saltar por los aires una gran roca

B. Y. O Salnés
30/01/2026 19:01
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
El juicio será el próximo jueves, en la Audiencia Provincial de Pontevedra |
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra señala para el próximo jueves un juicio contra un vecino de Meis acusado de la supuesta comisión de un delito de tenencia y fabricación de sustancias explosivas sin autorización. El hombre había preparado un explosivo casero para preparar un terreno en el que tenía pensado ejecutar una plantación de vid. Ahora, la Fiscalía pide para él cinco años de prisión.

Los hechos se remontan al 10 de enero de 2024. Según el relato del Ministerio Público, el ahora acusado fue sorprendido a media tarde por agentes de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Cambados en una finca ubicada en el monte Ramirón, en Zacande, Meis.  

Según la Fiscalía, el hombre se encontraba efectuando labores de destierre preparatorias del terreno para plantar viñedo y fue visto por los agentes, “justo cuando iba a detonar la carga explosiva que había colocado para romper una piedra de grandes dimensiones, en la que había introducido un cable eléctrico conectado en el otro extremo a un compresor listo para efectuar el disparo que, a través de dicha mecha, activase la carga propulsora y produjese una explosión controlada, rompiendo la piedra en tropezones, abortando dicha operación”.

No obstante, añade, “el acusado carecía de los permisos administrativos necesarios para efectuar esas operaciones”.

El hombre, además, “poseía en una garrafa de plástico de 5 litros 3.215 gramos de pólvora negra de fabricación casera, elaborada por él, apta para dichos fines, que le fue incautada por la Guardia Civil”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

La lonja de Rianxo cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y la autorización tiene una vigencia máxima de cuatro años

Portos otorga a la Cofradía de Rianxo una nueva concesión de gestión de la lonja por cuatro años que incluye la bonificación del 90% de las tasas
Chechu López
Imagen del presidente del club, Francisco Soutullo, con representantes de la AECC

El Anduriña SD dona un euro de cada entrada del partido de mañana a la AECC de O Grove
C. Hierro
El presidente de los parquistas, José Luis Villanueva

Los Parquistas de Carril llegan a un acuerdo con la Cofradía de Vilaxoán para vender en su lonja
Olalla Bouza
Imagen del estado del paseo de Silgar tras el temporal

La reparación de los derrumbes del paseo de Silgar tras el temporal empiezan el lunes
C. Hierro