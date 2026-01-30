Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Meaño compra terrenos para crear un aparcamiento disuasorio en el centro

Beni Yáñez
30/01/2026 19:49
Se accederá a través de la reformada calle Hermina Fariña
Se accederá a través de la reformada calle Hermina Fariña
| Concello
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

 El Concello de Meaño comunicó hoy la compra de terrenos para crear una zona de aparcamiento disuasorio en el centro de la localidad. Así lo trasladaron desde el gobierno local que preside Carlos Viéitez, desde el que indican que este nuevo lugar de estacionamiento tendrá capacidad para unos sesenta vehículos y será de “uso público e gratuíto”.

El terreno comprado por la entidad local se corresponde a una parcela de unos 1.600 metros cuadrados. El acceso de automóviles se hará desde la calle Herminia Fariña, en la que “recentemente se levaron a cabo obras de ampliación e humanización, unha importante transformación integral”, añaden desde el mismo ejecutivo.

Lugar “estratéxico”

Desde el equipo que lidera Viéitez también trasladaron hoy que este estacionamiento público gratuito se ubica en un “lugar estratéxico”, una ubicación céntrica que “permite aparcar o seu vehículo aos usuarios do centro médico, aos pais dos alumnos do CEIP As Covas, aos usuarios do pavillón de deportes, aos usuarios da farmacia, da entidades bancarias, do centro social dos maiores” y también a los propios vecinos que acuden a las oficinas municipales ubicadas en la Casa Consistorial de la localidad meañesa.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil

Una nueva oleada de robos en el municipio preocupa a los hosteleros y vecinos mecos
C. Hierro
Imagen de participantes en la edición del Chapuzón Solidario de este año

El 'Chapuzón Solidario' rompe un nuevo récord con una recaudación de 5.370 euros
C. Hierro
CPI Aurelio Marcelino Rey García

La Xunta recibe seis ofertas para rehabilitar el colegio público de Cuntis
Fátima Pérez
Cordal y Rey, ayer, en la presentación del programa

El Carnaval cambadés quemará el reglamento europeo de pesca y tendrá 10.000 euros en premios
Redacción