Meaño compra terrenos para crear un aparcamiento disuasorio en el centro

Se accederá a través de la reformada calle Hermina Fariña | Concello

El Concello de Meaño comunicó hoy la compra de terrenos para crear una zona de aparcamiento disuasorio en el centro de la localidad. Así lo trasladaron desde el gobierno local que preside Carlos Viéitez, desde el que indican que este nuevo lugar de estacionamiento tendrá capacidad para unos sesenta vehículos y será de “uso público e gratuíto”.

El terreno comprado por la entidad local se corresponde a una parcela de unos 1.600 metros cuadrados. El acceso de automóviles se hará desde la calle Herminia Fariña, en la que “recentemente se levaron a cabo obras de ampliación e humanización, unha importante transformación integral”, añaden desde el mismo ejecutivo.

Lugar “estratéxico”

Desde el equipo que lidera Viéitez también trasladaron hoy que este estacionamiento público gratuito se ubica en un “lugar estratéxico”, una ubicación céntrica que “permite aparcar o seu vehículo aos usuarios do centro médico, aos pais dos alumnos do CEIP As Covas, aos usuarios do pavillón de deportes, aos usuarios da farmacia, da entidades bancarias, do centro social dos maiores” y también a los propios vecinos que acuden a las oficinas municipales ubicadas en la Casa Consistorial de la localidad meañesa.