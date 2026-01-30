Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

La Mancomunidade aprobará un presupuesto de 8 millones y superará los 13 de inversión

El ente que preside el ribadumiense David Castro habla de un año de transformación “sin precedentes”

Beni Yáñez
30/01/2026 22:07
El presidente de la entidad comarcal, durante el transcurso de un Pleno, en Exposalnés
| Mónica Ferreirós
La Mancomunidade de O Salnés aprobará en los  próximos días su presupuesto de 2026, de 8.162.400,30 euros. Esta cifra, “unida al presupuesto récord de 2025, consolida el bienio de mayor inversión pública de los últimos veinte años, con más de 17  millones de euros movilizados y más de 13 millones conseguidos para inversiones directas en infraestructuras”, valoran desde el ente que preside David Castro.

“Este volumen de inversión responde a una estrategia basada en la planificación a  largo plazo, la captación de fondos públicos, la eficiencia técnica y una clara  orientación hacia la modernización y sostenibilidad de los servicios públicos comarcales”.

Así, valoran que “uno de los grandes hitos de este ciclo inversor” es la ampliación de la Estación de  Tratamiento de Agua Potable (ETAP), un proyecto solicitado desde el año 2008 y que, “por primera vez, cuenta con proyecto técnico completo y con el compromiso de Aguas de Galicia de financiar el 80% de los 5,3 millones de euros”. Estas obras permitirán duplicar la capacidad de tratamiento de agua, reforzando el abastecimiento en toda la comarca.

A este avance se suma la “mayor operación de compra de suelo de la historia de la Mancomunidad, destinada a asegurar la expansión del sistema de abastecimiento y la autosuficiencia energética”.

Nuevo Centro logístico

Otro “avance fundamental” fue la adquisición de una nave industrial, en lo que supone “la mayor operación inmobiliaria de la Mancomunidad hasta la fecha”.

Esta infraestructura será reformada y adaptada como futuro Centro Logístico y  de Control del Agua de O Salnés y permitirá centralizar operaciones, optimizar la gestión del parque de maquinaria y coordinar en tiempo real los sistemas hidráulicos.

La Mancomunidade también puso en marcha mejoras para la sostenibilidad del sistema hidráulico como la instalación de dos nuevas plantas fotovoltaica, la incorporación de un nuevo motor de alta eficiencia energética y la superación de un megavatio de potencia de producción energética propia.

Finalmente, destacan que el Consello de Contas de Galicia ratificó a la Mancomunidade de O Salnés como  la entidad supramunicipal que más proyectos ejecuta en Galicia y la que menor carga financiera supone para sus municipios.

Las dos alternativas para la tubería de O Grove, “inasumibles”

Sobre la tubería que abastece de agua a O Grove, la Mancomunidade evaluó en profundidad dos soluciones mediante manga interior (rígida y flexible), ambas “técnicamente viables y especialmente diseñadas para evitar la obtención de permisos sectoriales en un entorno de altísima protección ambiental”. Sin embargo, las condiciones del terreno (marismas, mareas y dificultad para definir el trazado, incluso con georradar) generan un “nivel de riesgo técnico inasumible”. Por ello, la entidad planteó a los alcaldes el estudio de una alternativa más segura, que aprovecharía las sinergias con un proyecto en fase de redacción por parte del Ayuntamiento de Sanxenxo, con “mayores garantías”.

