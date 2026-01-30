Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

La Diputación obra en la EP-9501 a su paso por Cabanelas

Beni Yáñez
30/01/2026 19:26
Visita de autoridades a un punto del tramo donde se obró
Visita de autoridades a un punto del tramo donde se obró
| cedida
El Concello de Ribadumia dio por concluida hoy la ejecución de una obra de mejora de la seguridad vial en la carretera provincial EP-9501, en el lugar de Cabanelas. 

“Esta intervención, executada pola Deputación de Pontevedra, responde ás reiteradas peticións veciñais trasladadas polo Concello de Ribadumia ao ente provincial, que atendeu esta demanda acometendo un proxecto integral de mellora neste tramo”, valoran desde el Ayuntamiento. 

Entre las actuaciones realizadas destacan la creación de aceras para garantizar la seguridad peatonal, la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales, la colocación de puntos de iluminación en una zona con elevada siniestralidad, así como el soterramiento de las instalaciones eléctricas. 

Desde el Concello destacan la obra “positivamente” por ejecutarse en un “punto estratéxico da rede viaria” del municipio.

