Diario de Arousa

Ribadumia

Ribadumia exploró nuevas vías turísticas y mostró sus vinos y conservas en Fitur

Redacción
29/01/2026 19:37
El alcalde y concejalas de gobierno, en la feria madrileña
El alcalde y concejalas de gobierno, en la feria madrileña
cedida
El Concello de Ribadumia hizo ayer una valoración de la participación de representantes del gobierno local en la feria turística Fitur en Madrid. Durante las diferentes presentaciones realizadas, además, “as persoas asistentes puideron gozar dunha degustación de produtos da comarca, entre eles viños e conservas de Ribadumia, poñendo en valor a calidade, autenticidade e potencial da produción local como parte esencial da oferta turística de O Salnés”.

El ejecutivo, a mayores, puso a disposición del público “material promocional dos principais atractivos culturais, patrimoniais e festivos do municipio como a Festa do Viño Tinto do Salnés ou a Festa do Pan, así como material co que posicionar Ribadumia como destino axeitado para o turismo deportivo”.

Ribadumia también estuvo representada en la presentación de la Mancomunidade, bajo el lema ‘Experiencias en O Salnés’. Esta “promove a comarca como un destino turístico de alto nivel facendo especial fincapé na gastronomía e no enoturismo como sinais de identidade”.

Contacto con China

Desde el Concello valoran que la cita “resultou moi representativa a presenza de membros da Embaixada da República Popular de China en España, coa destacada asistencia do excelentísimo embaixador Yao Jin, que permitiron seguir abrindo novas vías de promoción internacional e reforzando a aposta pola desestacionalización do turismo”. Ribadumia estuvo igualmente presente en la presentación de Turismo de Galicia, con la campaña ‘Galicia Calidade’.

Finalmente, el ejecutivo de David Castro “aproveitou a súa presenza en Fitur para concertar entrevistas persoais con diversos axentes relacionados co sector, que permitan explorar novas vía de dinamización do turismo”.

