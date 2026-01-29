Ordenan continuar la causa de la operación Ceira contra seis acusados

Puesta a disposición de los detenidos en los juzgados de Cambados, en octubre de 2024 | Gonzalo Salgado

La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza 4, concluyó la instrucción de la denominada operación Ceira, en la que se investigó a once personas, con nexos en Portugal, por presuntamente dedicarse al tráfico de drogas y al contrabando de narcolanchas en la provincia de Pontevedra, con operaciones policiales que también se desarrollaron en la comarca de O Salnés, en localidades como A Illa, Vilanova y Sanxenxo, en el año 2024.

Tal y como confirmaron ayer desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza solicitó, en enero de 2024, dentro de Eurojust —la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal—, la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con Portugal para llevar a cabo la investigación.

En el auto emitido ahora, la magistrada explica que se practicaron diligencias que revelan indicios suficientes de la presunta comisión de delitos por parte de varios investigados. En concreto, la titular de la plaza 4 del Tribunal de Instancia cambadés ordena que se continúe la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado contra seis personas, por si los hechos investigados fueren constitutivos de un delito de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, un delito de tráfico de drogas de las que no causan grave daño a la salud, otro ilícito de defraudación de fluido eléctrico y dos delitos más, de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

Traslado a las partes

De esta forma, decretó que se dé traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

La redada se efectuó en octubre de 2024. La Agencia Tributaria, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Judiciaria de Braga llevaron a cabo el día 2, de forma conjunta, 19 entradas y registros en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y en Portugal, con la detención de 14 personas. En los días posteriores, además, se produjo la detención de otras 14, todas ellas como posibles integrantes de la organización.

Dos años en el punto de mira de los investigadores La investigación se inició a finales de2022, cuando las unidades tuvieron conocimiento de una organización “perfectamente estructurada”, que se dedicaba a la construcción y puesta a punto de embarcaciones tipo EAV (prohibidas), las cuales serían empleadas para la introducción de grandes cantidades de sustancias estupefacientes.