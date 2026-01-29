Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Ordenan continuar la causa de la operación Ceira contra seis acusados

Aprecian indicios de posibles delitos de contrabando de embarcaciones prohibidas y narcotráfico

B. Y. O Salnés
29/01/2026 17:54
Puesta a disposición de los detenidos en los juzgados de Cambados, en octubre de 2024
Puesta a disposición de los detenidos en los juzgados de Cambados, en octubre de 2024
| Gonzalo Salgado
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza 4, concluyó la instrucción de la denominada operación Ceira, en la que se investigó a once personas, con nexos en Portugal, por presuntamente dedicarse al tráfico de drogas y al contrabando de narcolanchas en la provincia de Pontevedra, con operaciones policiales que también se desarrollaron en la comarca de O Salnés, en localidades como A Illa, Vilanova y Sanxenxo, en el año 2024.

Tal y como confirmaron ayer desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza solicitó, en enero de 2024, dentro de Eurojust —la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal—, la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con Portugal para llevar a cabo la investigación.

En el auto emitido ahora, la magistrada explica que se practicaron diligencias que revelan indicios suficientes de la presunta comisión de delitos por parte de varios investigados. En concreto, la titular de la plaza 4 del Tribunal de Instancia cambadés ordena que se continúe la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado contra seis personas, por si los hechos investigados fueren constitutivos de un delito de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, un delito de tráfico de drogas de las que no causan grave daño a la salud, otro ilícito de defraudación de fluido eléctrico y dos delitos más, de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.  

Traslado a las partes

De esta forma, decretó que se dé traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Traslado a las partes

La redada se efectuó en octubre de 2024. La Agencia Tributaria, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Judiciaria de Braga llevaron a cabo el día 2, de forma conjunta, 19 entradas y registros en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y en Portugal, con la detención de 14 personas. En los días posteriores, además, se produjo la detención de otras 14, todas ellas como posibles integrantes de la organización.

Dos años en el punto de mira de los investigadores

La investigación se inició a finales de2022, cuando las unidades tuvieron conocimiento de una organización “perfectamente estructurada”, que se dedicaba a la construcción y puesta a punto de embarcaciones tipo EAV (prohibidas), las cuales serían empleadas para la introducción de grandes cantidades de sustancias estupefacientes.

1

Elevan a 28 los detenidos y a 19 los registros de la “Operación Rebote-Ceira-Lobo”

Más información
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de los participantes en la edición de 2025 de la Olimpiada Informática Galega que se celebró en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de la USC

Aldara Treus, de Rianxo, y Asier Martínez, de Vilargarcía, acudirán el próximo 6 de febrero a la Olimpiada Informática Galega
Chechu López
El alcalde, José María Bello Maneiro, inauguró el simposio

Valga presume de actuaciones ejemplares para prevenir los riesgos de inundaciones
Fátima Pérez
La portavoz vecinal, Pilar Millet, anunció que acordarán nuevas medidas de presión en una próxima asamblea

Ribeira retomó sus protestas ante la falta de profesionales sanitarios al grito de “1 de febreiro, manifestación; Sanidade Pública, Rueda dimisión”
Chechu López
Cándido Meixide intervino en el inicio del pleno de Vilagarcía

Vilaxoán lanza un SOS en el pleno por su “situación deplorable” y la oposición exige más transparencia
Fátima Frieiro