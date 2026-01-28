Mi cuenta

La nueva vida de Eros: un gato que cambió el pulso de la comunidad educativa del colegio Viñagrande de Deiro

El animal fue adoptado por el centro y permitió impulsar un proyecto educativo pionero en España

Beni Yáñez
28/01/2026 19:31
El gato recibe el cariño del alumnado, profesorado y familias todos los días
El gato recibe el cariño del alumnado, profesorado y familias todos los días
| Gonzalo Salgado
Cada vez es más habitual el empleo de perros en labores de terapia. Pero el caso de Eros es significativo porque este gato ha conseguido llegar a ser el centro de un proyecto educativo pionero a nivel autonómico y estatal, a través de la historia que se construyó con él en el colegio Viñagrande de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa.

El animal, abandonado, llegó por sus propios medios al colegio hace alrededor de año y medio. Presentaba un “estado lamentable”, explicaba hoy la responsable del Refugio de Animales de Cambados, Olga Costa, con quien el centro había contactado tras descubrir a este felino. El gato tenía, por ejemplo, una argolla alrededor del cuello, “en carne viva”.

El Refugio prestó atención veterinaria, pero el animal ya nuca abandonó el colegio vilanovés. El Refugio y el centro educativo hablaron y tomaron una decisión conjunta: permitir que el gato permaneciera en el colegio y se integrara en la vida diaria del recinto educativo. Así comenzó la historia de Eros en este proyecto, un gato que hoy forma parte esencial de la comunidad educativa.

“Desde el primer momento, la experiencia ha sido un éxito. La implicación del profesorado, del alumnado y de las familias —padres, madres, abuelos y abuelas— ha sido ejemplar, creando una red de cuidado y respeto en torno a Eros y fomentando una convivencia responsable con los animales”, detallan desde el Refugio cambadés.

Actividades

Como parte de las actividades educativas, el alumnado, junto con el profesorado, participó en la elaboración de una caseta de madera con porche, diseñada para dar cobijo a Eros. “Esta actividad no solo proporcionó al gato un espacio seguro y adecuado, sino que se convirtió en una valiosa herramienta pedagógica para trabajar valores como la cooperación, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el respeto por los seres vivos”, valoran.

Actualmente utilizan el Consello Escolar da Infancia como un medio para comunicar y acordar medidas que observan y consideran necesarias. Pero más allá del cuidado del animal, la presencia de Eros “ha aportado numerosos beneficios emocionales y educativos”.

“Cada mañana es habitual ver cómo el gato recibe a los niños y a sus familias a la entrada del colegio, regalando momentos de calma y cariño a través de caricias y contacto cercano. Estas rutinas se han convertido en una escena cotidiana muy especial, que refuerza el vínculo afectivo y ayuda a crear un ambiente escolar más tranquilo, acogedor y empático”.

Recurso educativo

Además, Eros “se ha integrado de forma natural en el día a día del centro como recurso educativo transversal, permitiendo trabajar la educación emocional, la convivencia, el respeto por los animales y la sensibilización hacia el bienestar animal desde una experiencia real y significativa”.

“La historia de Eros demuestra que la convivencia responsable entre animales y comunidad educativa no solo es posible, sino profundamente enriquecedora, y puede servir de inspiración para otros centros”.

La experiencia mereció hoy la visita del jefe territorial de Educación, César Pérez.

