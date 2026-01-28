Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

La Diputación mejora el drenaje y seguridad de la carretera provincial EP-9305 en Ribadumia

La administración pontevedresa obra en un tramo de 125 metros, al paso de la calzada por el núcleo de Leiro

B. Y. O Salnés
28/01/2026 20:12
El alcalde y el diputado provincial Javier Tourís, durante la visita hoy a las obras
El alcalde y el diputado provincial Javier Tourís, durante la visita hoy a las obras
| cedida
La Diputación de Pontevedra ejecuta actualmente actuaciones de mejora de la carretera provincial EP-9305, a su paso por la localidad de Ribadumia. El diputado provincial Javier Tourís visitó ayer las obras, acompañado por el alcalde, el también popular David Castro.

Ambos dirigentes supervisaron así las actuaciones de mejora de la seguridad vial, incluidas en el llamado acuerdo marco de cunetas de seguridad de la red vial de la Diputación, que cuenta con un presupuesto global de unos dos millones de euros.

Tal y como destacó el diputado provincial, las obras que se están realizando en este proyecto en Ribadumia son operaciones de mejora de la seguridad vial mediante la ejecución de cunetas en un tramo de 125 metros lineales de la vía a su paso por el núcleo de Leiro.

Margen de seguridad

Además, detallan desde la Diputación pontevedresa, “esta actuación permitirá mellorar a drenaxe da estrada e tamén a súa seguridade, ao configurar espazos para que as persoas condutoras poidan reconducir a súa traxectoria en caso de saída da calzada”.

Javier Tourís recordó que esta es solo una de las actuaciones en carreteras provinciales localizadas en el ayuntamiento de Ribadumia incluidas en el acuerdo marco, concretamente en el lote dos, con un presupuesto de más de 738.000 euros.

Además de esta actuación, el acuerdo también incluye trabajos en la EP-9501 Ribadumia-A Grenla, ya ejecutados.

En cuanto a la EP-9305 en la que se obra actualmente, ya había recibido otros trabajos de mejora a finales de 2024.

Entonces se habían destinado unos 90.000 euros para labores de reposición de la capa de rodadura, a su paso por Aldea da Bouza y a lo largo de un segmento de unos quinientos metros lineales.

