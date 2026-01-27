Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

Los paisajes de O Salnés y O Barbanza protagonizan la serie española más vista en Netflix en 2025

A. Louro
27/01/2026 19:56
Álvaro Rico y Catalina Sopelana protagonizan ‘El Jardinero’ en esta ficción
Álvaro Rico y Catalina Sopelana protagonizan ‘El Jardinero’ en esta ficción
Netflix
O Salnés —y las Rías Baixas— se ha convertido en los últimos años en un destino en alza para el rodaje de producciones audiovisuales, que suponen también una importante proyección, al mostrar en la gran pantalla algunos de sus recursos turísticos, tanto paisajísticos como patrimoniales. Así, las ruinas del cementerio de Santa Mariña de Cambados; el litoral de San Vicente de O Grove; la playa de A Ladeira, en Corrubedo; o el puerto de Vilagarcía, son algunas de las localizaciones en las que cobra vida la serie ‘El Jardinero’, convertida en la producción española más vista en Netflix durante 2025.

Así lo anunció recientemente la popular plataforma de streaming, tras hacer público el rendimiento de las producciones audiovisuales en el último semestre del pasado año, completando así los números adelantados hasta junio. ‘El Jardinero’, ambientada en Pontevedra pero con muchos paisajes salinienses y de O Barbanza durante su desarrollo, superó así las 37,1 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la ficción española más vista en 2025, por delante de ‘Ángela’, ‘El Refugio Atómico’, ‘Dos Tumbas’ o ‘Olympo’.

Potencial cinematográfico

Una producción que demostró todo el potencial cinematográfico de la comarca y, en concreto, de Cambados, que sirvió recientemente como plató de rodaje para la serie ‘Clanes’ o la película ‘Me has robado el corazón’, protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara y que se ha estrenado recientemente en cines.

En cuanto a ‘El Jardinero’, narra la historia de Elmer (Álvaro Rico) y de su controladora madre, La China Jurado (Cecilia Suárez), gestora de un vivero que hace de tapadera de un próspero negocio clandestino de asesinatos por encargo. Para Elmer, matar es la cosa más fácil del mundo, pues un accidente le privó de sentimientos. Sin embargo, cuando planea el asesinato de Violeta (Catalina Sopelana), una maestra de guardería, se enamora de ella, complicando el encargo.

