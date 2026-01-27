Desarticulan en O Salnés a un grupo que presuntamente suministraba de droga al área metropolitana de A Coruña

Uno de los registros Cedida

Un operativo conjunto de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria permitió desarticular una estructura presuntamente criminal dedicada al transporte y venta de cocaína, que conectaba la comarca de O Salnés con el área metropolitana de A Coruña.

La investigación se inició en marzo de 2025, cuando se detectó la entrada de estupefacientes en la ciudad herculina. El Equipo de Delincuencia Antidroga (EDOA) de la Comandancia de A Coruña y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (EDOA) establecieron un equipo conjunto.

Las pesquisas apuntaron a una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama como centro de operaciones. Según el personal investigador, los responsables del negocio utilizaban la actividad comercial como pantalla para la venta directa de estupefacientes. Asimismo, la operación coordinada permitió descubrir como principal abastecedor a V.J.C.M., con amplios antecedentes y que ya estaba siendo objetivo de otra investigación de la Udyco de Vigo.

A su vez, descubrieron que el principal suministrador colaboran con dos individuos de la zona de Lourizán, que tenían la capacidad logística para movilizar importantes partidas de cocaína procedentes de la comarca de O Salnés.

En un galpón

Así, se detectaron diferentes transportes de drogas por carretera. Tras identificar a los principales implicados, se localizó un galón en las inmediaciones de Pontevedra que estaba siendo usado para el intercambio de paquetes de cocaína.

A través de varias vigilancias pudieron establecer la periodicidad de los envíos, así como el 'modus operandi' de los investigados. El 15 de enero se detectó a uno de los ocultando, en un lateral del galpón, una bolsa, que fue intervenida. En su interior, había dos paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

A partir de entonces, se intensifican las vigilancias y, al día siguiente, detectan a uno delos vehículos investigados circulando por la AP-9, en dirección a A Coruña. Fue intervenido, comprobando que lo conducía uno de los principales sospechosos y que portaba tres paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

Registros y detenciones

El 20 de enero se puso en marcha la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, en la que fueron detenidas ocho personas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Además, se practicaron doce entradas y registros en inmuebles de A Coruña, Arteixo, Ferrol y Pontevedra y se intervino, aproximadamente, 5,5 kilos de cocaína de gran pureza, así como diversas cantidades de marihuana y sustancias de corte.

También se intervinieron de 40.000 euros en efectivo, varios vehículos de alta gama, una defensa extensible y un dispositivo electrónico de control (táser). Siete de los ocho detenidos ingresaron en prisión tras prestar declaración.

Las fuerzas de seguridad destacan que el éxito de la operación se debe al trabajo coordinado de Edoa, Udyco y SVA, destacando también la participación del Greco de Galicia para la desarticulación de los ramales de la organización.