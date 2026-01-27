Mi cuenta

Diario de Arousa

Aprueban un cambio urbanístico para atraer más firmas al polígono de Baión

La medida permite captar empresas medianas y pequeñas en zonas antes reservadas solo a servicios

Beni Yáñez
27/01/2026 00:10
Una vista de este parque empresarial vilanovés, en imagen de archivo
Una vista de este parque empresarial vilanovés, en imagen de archivo
| Gonzalo Salgado
La Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia ha aprobado de forma definitiva un cambio urbanístico en el polígono industrial de Baión impulsado para intentar favorecer la captación de nuevas empresas, sobre todo pequeñas y medianas. El Diario Oficial de Galicia incluyó ayer el anuncio de esta aprobación final de la llamada modificación puntual número 1 del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de este parque empresarial vilanovés.

Así, la principal medida es el cambio de uso de suelo en las llamadas áreas M1 y M2, permitiendo el industrial, junto con el terciario (servicios, como comercios u oficinas) ya previsto en estos lugares. Este, uno de los modificados principales, se realiza al constatar la falta de atractivo en implantar este tipo de usos, mientras que sí se ha visto el interés de empresas industriales de pequeño y mediano tamaño en la posible adquisición de terreno en estos entornos.

Además de este cambio principal en el uso de una parte importante de suelo, se modifican otras condiciones de construcción y utilización. De esta forma, se aumenta la altura máxima de la edificación, a doce metros, en las áreas M1 y M2 y hasta los quince metros en la M3 y M6, incrementándose, también, el número máximo de alturas, hasta las cuatro plantas.

Igualmente, se admite el empleo de instalaciones productoras de energías renovables para el autoconsumo y también se permite, en las zonas de retranqueo de edificación de las parcelas lucrativas, la implantación en superficie de elementos de infraestructuras y servicios urbanos. Esto es relevante porque en la actualidad solo se autorizaba de manera subterránea.

A mayores, también se autoriza el uso deportivo para aquellos deportes organizados en las zonas destinadas a espacios libres con superficie neta superior a 5.000 metros cuadrados y en un porcentaje que no supere el 15% de la zona.

SEA ve nuevas oportunidades

Desde SEA (Suelo Empresarial del Atlático), entidad gestora de los terrenos de este polígono industrial, su gerente, Beatriz Sestayo, valoró ayer “muy positivamente” esta aprobación definitiva.

Consideran que esta modificación urbanística, que ven como “avance clave para el desarrollo del polígono”,  “posibilita la implantación de empresas de diversos tipos y favorece la dinamización económica de la zona y la creación de empleo”.

