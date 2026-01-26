San Valentín en O Salnés: los enamorados apuran la reserva de sus experiencias en pareja

Imagen de archivo de una pareja paseando

Los negocios de hostelería de O Salnés se preparan para una de las fechas más señaladas del mes de febrero: el Día de San Valentín. A sabiendas de que los más previsores ya empiezan a buscar opciones para regalar a sus parejas, muchos establecimientos ya han comenzado a promocionar experiencias para la romántica fecha.

Es el caso del hotel-restaurante Quinta de San Amaro, en Meaño, que aprovechando que el día 14 coincide en sábado, ha querido ampliar su propuesta a todo el fin de semana: “Hemos hecho un paquete de San Valentín que incluye alojamiento con cena y desayuno, que puede utilizarse el propio día 14 o el 13, o también lo hemos convertido como un paquete regalo que se puede utilizar a lo largo de un año”, explica el anfitrión del negocio, Nacho Crespo, quien afirma que, en menos de una semana desde su anuncio, la promoción “está funcionando muy bien. Ahora mismo para la propia noche del 14 solo quedan seis habitaciones”.

Quienes también están teniendo éxito de reservas son aquellos que organizan cenas festivas, como es el caso del Hostel Spa Norat, en O Grove, o el Furancho do Laranxo, en Sanxenxo. “As reservas van moi ben a verdade. Temos bastante ocupación xa, sobre o 75%”, apuntan desde la península meca, concordando en O Laranxo con que “van mellor do esperado. Agora mesmo pasamos xa das 50 persoas”.

Los establecimientos señalan que el perfil de las personas que solicitan este tipo de experiencias es bastante variando, abarcando franjas de edad que pueden ir desde los 25 hasta los 50 años, o incluso más. En el caso sanxenxino comentan que las primeras llamadas suelen ser por parte del público más adulto, siendo la juventud quien protagoniza las de última hora.

Cita en pareja, pero también con amigos

Por su parte, desde O Grove destacan que no son solo los enamorados quienes reservan para celebrar San Valentín con ellos, sino que también hay grupos de amigos que llaman para disfrutar de su cena con animación musical: “Faise unha festa, entón veñen moitas parellas e, aínda que o fin é que sexa unha noite romántica, anímanse tamén grupos de amigos a vir”, declaran. No obstante, para aquellos que buscan algo más íntimo, también ofertan un paquete completo con alojamiento y spa.

Hace ya algunos años que los negocios promocionan este tipo de propuestas para el día de los enamorados, asegurando que son todo un éxito y que las llamadas crecen exponencialmente año tras año. “O primeiro ano foi así un pouco para tantear, pero desde aí como que a xente o solicita máis e mesmo intentamos engadir cousas: un dj, unha hora loca, animación, fotomatón... imos vendo segundo as modas”, comentan en Furancho do Laranxo.

Las propuestas románticas no solo se quedan en estos municipios, sino que se expanden por toda la comarca. De hecho, cada vez hay más negocios que se suman a esta y otras fechas señaladas, corroborando el éxito de las experiencias.