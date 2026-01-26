Meaño mejorará el entorno de la Casa Consistorial por medio millón

Luis López y Carlos Viéitez, este lunes, en Pontevedra | cedida

Meaño ejecutará una importante mejora de la movilidad y servicios en el entorno de la Casa Consistorial, con una actuación de humanización en la calle Campo da Feira. La intervención contará con cerca de medio millón de euros de inversión y con cofinanciación entre la Diputación y el Ayuntamiento.

Justamente, el presidente de la entidad provincial, Luis López, y el alcalde, Carlos Viéitez, firmaron hoy en Pontevedra el convenio que articula esta cofinanciación. De los 454.300 euros totales previsto, la Diputación aportará el 70%, alrededor de 318.000, y el Ayuntamiento de Meaño los 136.300 restantes, correspondientes al 30% del presupuesto total.

La actuación

El proyecto se centra en un tramo de cien metros de longitud en la EP-9303, que une las localidades de Meaño y Dena, concretamente, entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+100. En este tramo, la carretera presenta un carril de circulación por sentido, bandas de aparcamiento en línea y aceras en ambos márgenes, con unos anchos “insuficientes”.

La intervención buscará construir una zona de convivencia en plataforma única de prioridad peatonal, con una “estética coidada”, mobiliario urbano y vegetación.

Asimismo, se incluye en el proyecto una necesaria renovación de la red de pluviales, además de las instalaciones de saneamiento, riego y la reposición de la iluminación.

Luis López valoró que “actuamos nun treito de cen metros na contorna da Casa do Concello, cunha replanificación da mobilidade para dar prioridade aos peóns e tamén cunha importante actuación na rede de pluviais, porque existe unha zona na que días coma hoxe se acumula moita auga e imos darlle solución en beneficio para as persoas e o tráfico”.

Añadió, además, que “estamos a mellorar as estradas provinciais baixo criterios de protección aos peóns e, ao mesmo tempo, que todos os vehículos poidan transitar por estradas seguras e modernas”.