La DO Rías Baixas inicia la formación de siete aspirantes a sumarse a su panel de cata

Las primeras pruebas ya realizadas por el grupo | cedida

Siete aspirantes a incorporarse al panel de cata de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas participan en un programa de entrenamiento y formación en la sede de su Consejo Regulador.

Este tiene lugar en dos jornadas. La primera se celebró el miércoles y la segunda será el próximo 4 de febrero. A partir de esta primera formación, los aspirantes “estarán en lo que se podría llamar un periodo de prácticas”, explican desde la propia DO.

Este consistirá en su participación activa y semanal en las diferentes catas del actual panel, pero sus puntuaciones no se tendrán en cuenta, por el momento, en la calificación de los diferentes vinos de Rías Baixas. Unas puntuaciones que se supervisarán y se valorarán al objeto de ver su evolución y formación. Si todo se desarrolla de forma óptima, al finalizar este año de prácticas y después de superar unas pruebas pasarán a formar parte del panel de cata de manera oficial.

En mayo de 2025, el Agacal subvencionó la posibilidad de ampliar el panel de cata de las cinco denominaciones deorigen vitivinícolas. En el caso de Rías Baixas se ofertaron nueve plazas, a las que se presentaron nueve aspirantes, de los que siete de ellos pasaron el examen para poder continuar el proceso.