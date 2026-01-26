El CDL de Vilanova busca alumnos para tres cursos con “moitas saídas laborais”

Una formación anterior en las aulas del pazo Vista Real de Vilanova | D. A.

El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova de Arousa acogerá a comienzos de marzo tres nuevos cursos gratuitos, de operaciones básicas de restaurante y bar, de seguridad informática y otro de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. “Pola experiencia de edicións anteriores estes cursos gozan dunha elevada taxa de inserción laboral, debido á completa formación que se imparte e a alta cualificación dos equipos docentes”, valoran desde el propio CDL vilanovés.

Los tres cursos, que incluyen ochenta horas de prácticas profesionales no laborales en empresas de la zona, están dirigidos a desempleados e inscritos en el Servicio Público de Empleo, trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena.

Por lo que respecta a los requisitos académicos de los alumnos, para cursar el de jardinería se requiere tener el título de ESO, para le de seguridad informática, el de Bachillerato, ciclo medio de FP o prueba de acceso para mayores de 25 años, y para el de operaciones básicas de restaurante y bar no se necesitará título previo.

Los interesados deberán enviar sus datos personales y un número de teléfono, así como el curso de interés, al correo electrónico javier.pineiro@vilanovadearousa.gal.