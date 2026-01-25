La Xunta recibe ocho ofertas para las obras de conexión de un vial de concentración parcelaria con las PO-531 y PO-301, en Vilanova

Imagen de archivo de un tramo de la PO-531 a su paso por Vilanova

La Xunta, a través de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, ha recibido un total de ocho ofertas para la ejecución de las obras de conexión de un vial de concentración parcelaria con las carreteras PO-531 y PO-301, en Vilanova de Arousa.

La actuación supondrá trabajos en dos puntos distintos, en los extremos: por un lado, en Ponte Arnelas, donde se conectará un ramal con la glorieta de enlace con la PO-301, que también se remodelará; y, por otro, en Baión se ejecutará una nueva rotonda para conectar con la PO-531. De esta manera, se aprovechará el potencial de este viario de casi cinco kilómetros, ya que hasta ahora no estaba resuelta esa comunicación de forma directa y segura en esos puntos.

En total se invertirán hasta más de 900.000 euros y el objetivo del gobierno autonómico es ejecutar las obras a lo largo de este año. El plazo de ejecución de los trabajos previsto es de doce meses.

Con dicha obra se trata de proporcionar funcionalidad a este vial, también como alternativa a la carretera Baión-András, evitando el paso por los núcleos urbanos. Así, además de reforzar la seguridad de conductores y peatones, disminuirá el tráfico en la citada pista provincial, con el consecuente beneficio para los vecinos.