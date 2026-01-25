Empiezan los ensayos de la Semana Santa de Paradela tras temer su cancelación

Imagen del primer ensayo y pruebas de vestuario Mónica Ferreirós

Pese a la crítica situación vivida las últimas semanas entorno a la celebración de la Semana Santa de Paradela –cuya supervivencia llegó a peligrar–, los acuerdos conseguidos en la reunión celebrada el pasado 17 de enero han dado sus frutos y los ensayos y las primeras pruebas de vestuario comenzaron este sábado.

Después de la dimisión de la directiva de la Cofradía de Semana Santa con motivo de su malestar por la decisión de prescindir y cambiar al actor en el papel principal de Jesús, Daniel Castro, ahora diferentes personas veteranas en la organización han asumido los roles necesarios para sacar adelante la celebración, como la dirección de los ensayos con adultos, preparaciones con niños, organización de las procesiones y demás logística para estas escenificaciones.

Ahora, aunque por un momento se temió por la pérdida del sello de interés turístico de la celebración, concedido por la Xunta en el año 2010, la alcaldesa, Marta Giráldez, afirma que “estou convencida de que a Semana Santa será un éxito, como o foi nos anos anteriores, sempre que o tempo acompañe, claro”.

Entre los acuerdos conseguidos la semana pasada, y tras conversaciones mantenidas con Daniel Castro, finalmente será Gabriel Magariños quien interprete este año el papel de Cristo. Aún así, Castro continuará colaborando en estas celebraciones.

También, el Concello gana más presencia en la organización de la Semana Santa y será quien canalice toda la relación con los medios de comunicación, con el fin de tratar de evitar la oleada de discrepancias que se hicieron públicas recientemente. Sin embargo, la preparación de las escenas seguirá dirigida por personas que llevaban “décadas” vinculadas a la celebración.