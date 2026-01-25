Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

El portavoz de Somos Ribadumia critica la adhesión de Xuntos al PP: “A política non é un mercado”

Sergio Soutelo señala que lo ocurrido es un “cambio de bando sen explicacións” y “negociacións opacas”

Redacción
25/01/2026 21:46
Imagen de archivo del portavoz de Somos, Sergio Soutelo
El portavoz de Somos Ribadumia, Sergio Soutelo, ha hecho una valoración pública a través de sus redes sociales sobre la integración de Xuntos al PP y, en consecuencia, al gobierno local, criticando que “a política non é un mercado”.

Según expone Soutelo, hace un año, cuando se confirmaron los primeros contactos entre la formación independiente y los populares, desde Somos señalaron que “non se pode estar ao mesmo tempo na oposición e no goberno”, motivo por el que, tras los recientes acontecimientos, denuncian que “o que se está facendo non é sumar: é falsear as regras do xogo”.

En esta línea, apuntan que para ellos lo ocurrido es un “cambio de bando sen explicacións” y “negociacións opacas”, que se está tratando de encubrir con “discursos grandilocuentes sobre unidade, maiorías e valores comúns”, cuando la realidad para los integrantes de Somos es que se está normalizando “que a política funcione como un mercado, onde todo parece negociable”.

La valoración de Soutelo concluye con palabras de solidaridad hacia los votantes, quienes consideran que han perdido “unha alternativa” por la que apostaron, y hacia los miembros de Xuntos: “foron vendidos políticamente".

