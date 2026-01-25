Mi cuenta

O Salnés

El Concello de Meis lamenta la pérdida de Santi Abal, fiel colaborador en la Feira Anual do Cabalo

El funeral para despedir al vecino será este lunes, 26 de enero, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Vicente de Nogueira

Redacción
25/01/2026 21:48
Santi Abal junto a la alcaldesa y organizadores de la festividad
Santi Abal junto a la alcaldesa y organizadores de la festividad
RR. SS.
El Concello de Meis lamenta la pérdida de Santi Abal, también conocido como “Kuko”, importante vecino colaborador en la Feira Anual do Cabalo de la localidad.

La alcaldesa, Marta Giráldez, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes sociales: “Hoxe choro a partida dun amigo, dun bo veciño (deses que non se anda con rodeos e que che di o que pensa á cara, sin paliativos, como debe ser), pero como todo Meis, sinto na alma a perda dunha familia que despide a un pai, esposo, fillo, irmán...”.

En el 2024, Abal, junto a demás colaboradores, empresas, particulares y asociaciones que toman parte en la Feira Anual do Cabalo, fue homenajeado en la cuarta edición de la gala “Meisinas e Meisinos do Ano”.

El funeral para despedir al vecino será este lunes, 26 de enero, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Vicente de Nogueira.

