El Concello de Meis lamenta la pérdida de Santi Abal, fiel colaborador en la Feira Anual do Cabalo
El funeral para despedir al vecino será este lunes, 26 de enero, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Vicente de Nogueira
El Concello de Meis lamenta la pérdida de Santi Abal, también conocido como “Kuko”, importante vecino colaborador en la Feira Anual do Cabalo de la localidad.
La alcaldesa, Marta Giráldez, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes sociales: “Hoxe choro a partida dun amigo, dun bo veciño (deses que non se anda con rodeos e que che di o que pensa á cara, sin paliativos, como debe ser), pero como todo Meis, sinto na alma a perda dunha familia que despide a un pai, esposo, fillo, irmán...”.
En el 2024, Abal, junto a demás colaboradores, empresas, particulares y asociaciones que toman parte en la Feira Anual do Cabalo, fue homenajeado en la cuarta edición de la gala “Meisinas e Meisinos do Ano”.
