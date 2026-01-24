Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Xuntos se integra en el PP y entra en el gobierno de Ribadumia

David Castro y Ramiro Lorenzo firmaron este sábado el acuerdo por el que el portavoz de la formación independiente pasa a formar parte del PP y del ejecutivo local

Sandra Rey
24/01/2026 13:21
Luis López, David Castro y Ramiro Lorenzo junto a otros miembros de los partidos tras la firma del acuerdo
Luis López, David Castro y Ramiro Lorenzo junto a otros miembros de las formaciones políticas tras la firma del acuerdo
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Lo que se planteaba hace cerca de un año, se ha hecho realidad. Xuntos por Ribadumia y el Partido Popular firmaron este sábado el acuerdo para la adhesión de la formación independiente al partido del que se desvinculó en 2023, antes de las últimas elecciones municipales. 

Este posible escenario ya se expuso a principios del 2025, cuando fuentes de Xuntos confirmaron la existencia de contactos en este sentido.  "Ao longo destes meses víñamos coincidindo nos obxectivos principais e importantes dos intereses para toda a veciñanza de Ribadumia", afirmó el alcalde, David Castro, asegurando que este vínculo es fruto de encuentros y conversaciones "para buscar unidade e crear un proxecto político". "Hai moitas máis cousas que nos unen que as que nos separan", subrayó Castro.

Así, el acuerdo supone la adhesión del portavoz de Xuntos, Ramiro Lorenzo, tanto en el PP como en el gobierno local, con el objetivo de culminar la "integración total" de la formación independiente a los populares de cara a las próximas elecciones municipales.

(Habrá ampliación)

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La alcaldesa mantuvo reuniones para iniciar los trámites de modificación que previsiblemente culminarán en año y medio

Ribeira inicia el proceso para declarar de carácter urbano tramos de vías autonómicas e provinciales en núcleos rurales
Chechu López
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local

Interceptan en Vilagarcía a una conductora que circulaba sin ITV, con el carné caducado y que dio positivo en el test de drogas
Fátima Frieiro
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el lugar de la colisión por alcance a una de sus ambulancias de Soporte Vital Básico

Herida una persona en un accidente de tráfico entre dos vehículos en la carretera AC-305, a su paso por Cimadevila, en Boiro
Chechu López
La manifestación se inició en Ravella y acabó en la Praza de Galicia

Más de 700 personas claman en Vilagarcía por un convenio de la conserva digno: "Somos traballadoras, non escravas"
Fátima Frieiro