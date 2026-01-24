Xuntos se integra en el PP y entra en el gobierno de Ribadumia

Luis López, David Castro y Ramiro Lorenzo junto a otros miembros de las formaciones políticas tras la firma del acuerdo Mónica Ferreirós

Lo que se planteaba hace cerca de un año, se ha hecho realidad. Xuntos por Ribadumia y el Partido Popular firmaron este sábado el acuerdo para la adhesión de la formación independiente al partido del que se desvinculó en 2023, antes de las últimas elecciones municipales.

Este posible escenario ya se expuso a principios del 2025, cuando fuentes de Xuntos confirmaron la existencia de contactos en este sentido. "Ao longo destes meses víñamos coincidindo nos obxectivos principais e importantes dos intereses para toda a veciñanza de Ribadumia", afirmó el alcalde, David Castro, asegurando que este vínculo es fruto de encuentros y conversaciones "para buscar unidade e crear un proxecto político". "Hai moitas máis cousas que nos unen que as que nos separan", subrayó Castro.

Así, el acuerdo supone la adhesión del portavoz de Xuntos, Ramiro Lorenzo, tanto en el PP como en el gobierno local, con el objetivo de culminar la "integración total" de la formación independiente a los populares de cara a las próximas elecciones municipales.

(Habrá ampliación)