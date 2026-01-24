Adiós a una de las más grandes páginas de empleo de O Salnés: Facebook fulmina el perfil del CDL vilanovés, con 17.000 seguidores

Javier Piñeiro, durante una formación en la sede del Centro de Desenvolvemento Local, en Vista Real | Gonzalo Salgado

El perfil en Facebook del Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova de Arousa llegó a tener más de 17.000 seguidores. Era una de las páginas más vistas y seguidas de toda la provincia —con 700.000 visitas al mes— tanto por demandantes de empleo como de oportunidades de formación, con publicaciones diarias de ofertas de trabajo y formativas centradas en la zona de O Salnés y alrededores.

Ahora, la red social donde tanto había crecido, también ha acabado con ella, de un hachazo. El algoritmo de Facebook identificó el perfil como un posible sitio que amparaba formas de explotación laboral y clausuró, primero temporalmente y después ya de manera definitiva, esta página. Los gestores de la red social ni siquiera contestaron a las reclamaciones y alegaciones presentadas por el CDL vilanovés. Todo apunta a que ni siquiera ninguna persona física llegase a revisar el caso y que la eliminación irrevocable de la web sucediera por simples automatismos. Así lo entienden, al menos, representantes del centro formativo.

Por dos comentarios

El responsable del CDL ubicado en Vista Real, Javier Piñeiro, confirmaba esta semana el triste destino del que llegó a ser una de las páginas más seguidas de la comarca. La historia no deja de sorprender.

“Todo comezou por unha oferta laboral que publicamos”, una de tantas, esta vez, de empleo en un hotel. En esta publicación de la entidad oficial vilanovesa, comentaron dos usuarios particulares, dos personas distintas que escribieron una idea coincidente, quizás de una forma desafortunada. “Aí explotan á xente” y “aí tratan como escravos aos traballadores”. Dos expresiones poco infrecuentes en la forma que muchos usuarios tienen a la hora de comentar en redes. Y que, esta vez, sí detectaron los robots que peinan los contenidos de Facebook en busca de comportamientos o publicaciones inapropiadas.

“O algoritmo de Facebook debeu de detectar que estabamos nunha especie de trata, de explotación laboral” a raíz de esos dos comentarios particulares. Así que el automatismo cortó por lo sano: “Suspendeu temporalmente” la cuenta “durante seis meses” para, finalmente, “eliminala definitivamente”.

Entre medias, una vez advertido el sorprendente giro de acontecimientos, desde el CDL reclamaron a la red social, explicando lo obvio: “Que eramos unha conta con máis de 17.000 seguidores”, que detrás estaba un organismo oficial, “que todas as ofertas que publicabamos estaban contrastadas”, eran opciones reales de trabajo y que los comentarios que activaron las alarmas de los bots eran de personas externas que, simplemente, expresaban de tal forma su opinión sobre ese centro de trabajo en cuestión. No hubo manera. “Nada, non contestaron ás reclamacións”.

La red de Meta, matriz también de otras aplicaciones tan populares como Instagram y WhatsApp, ni siquiera respondió a estos argumentos, pero sí cumplió la amenaza de cierre, clausurando finalmente, de forma abrupta, más de diez años de trabajo del CDL para ayudar a los desempleados en su búsqueda de trabajo y oportunidades de formación.

Al menos de momento, el centro vilanovés no tiene otras redes o perfiles alternativos.