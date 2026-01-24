A Illa presenta un Entroido 2026 con actividades para todos los públicos e impacto directo en la economía local

Presentación del cartel oficial de la edición de este año Cedida

El Concello de A Illa de Arousa, junto a empresas y colectivos colaboradores, presentó este sábado la programación oficial del Entroido 2026, que se desarrollará entre el 11 y el 22 de febrero con una propuesta amplia y pensada para todos los públicos, y con un impacto directo en el tejido económico, comercial y hostelero del municipio.

La programación comenzará el miércoles 11, a las 19 horas, con el Folión de Apertura de ACD Dorna, seguido el viernes 13 del Día de Comadres, y el sábado 14 con la "Voda de Liborios" y la lectura del pregón en la Praza do Regueiro, a la 19:30 horas. La siguiente semana la actividad continuará el lunes 16 con el desfile de disfraces, el martes de Carnaval con la jornada temática 'Imos de feira!' y la "Queima do Liborio", y el miércoles con el tradicional Folión da ACD Dorna. El programa festivo concluirá el fin de semana con el popular desfile de carrozas el sábado y el festival de comparsas el domingo de Piñata.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez, quiso destacar que "o Entroido da Illa de Arousa é unha das festas máis importantes do calendario local, tanto a nivel cultural como económico, xa que supón un importante impulso para o comercio, a hostalaría e os servizos durante varios días consecutivos".

Asimismo, subrayó que "esta programación é froito dun traballo coordinado entre o Concello, as asociacións culturais e o tecido empresarial, demostrando que cando se suman esforzos conséguense eventos de calidade que fortalecen a identidade da Arousa e atraen visitantes de toda a comarca".

Este año el Concello cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios Illa de Arousa (AEI), Festas Culturais da ACD Dorna, Abanca, Asociación de Mexilloerios (AMI San Esteban) y la Diputación. La administración local quiso destacar la labor de ACD Dorna, entidad que hasta este año organizaba el Entroido de A Illa y que ha continuado participando activamente en la programación de todas las actividades y en el financiamiento de las charangas.

Por otro lado, la concejala de Educación e Igualdad, Lidia Barreiro, puso el foco en la programación dirigida a la infancia, señalando que "o Entroido 2026 conta cunha aposta clara pola dinamización infantil, con sesións específicas pensadas para os máis pequenos, actividades lúdicas, música e animación adaptada ás familias".

Barreiro añadió que "é fundamental que os nenos e nenas vivan o entroido como unha festa propia, inclusiva e segura, na que poidan participar activamente e coñecer as tradicións populares desde idades temperás".

Por su parte, el concejal de Cultura y Juventud, Manu Otero, resaltó el carácter participativo de la fiesta: "O Entroido da Arousa é unha celebración viva, construída coa implicación da veciñanza, das asociacións culturais e das agrupacións musicais, mantendo vivas tradicións propias que forman parte da nosa identidade".

Desde el Concello de A Illa de Arousa animan a los vecinos y visitantes a participar activamente en un carnaval que convertirá un año más al municipio en un referente festivo de la comarca, combinando tradición, participación, cultura y dinamización económica.