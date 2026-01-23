Meis adjudica mejoras en viales de Paradela, A Armenteira, San Lourenzo y San Martiño
El Concello de Meis ha contratado una actuación de mejora de carreteras de titularidad municipal en cuatro parroquias: San Lourenzo, San Martiño, Paradela y A Armenteira. La empresa adjudicataria resultó ser Construcciones Obras yViales, SA (Covsa), con un importe de 54.817.85 euros.
La actuación se enmarca dentro de las líneas financiadas con cargo al Plan de Obras y Servicios de Competencia Municipal de la Diputación de Pontevedra, conocido como Plan +Provincia, para la anualidad de 2025.
Los caminos seleccionados para su mejora “son de vital importancia para la conectividad y desarrollo económico de las parroquias en las que se encuentran”, recoge el expediente. “Su estado actual, en algunos casos deteriorado, dificulta el tránsito y afecta tanto a la movilidad de los residentes como al desarrollo de actividades agrícolas, comerciales y turísticas”.
En San Martiño se actuará en A Bandeira; en San Lourenzo, en A Cavada —donde se prevé la actuación de mayor calado—; en Paradela, en Pompeán y en A Armenteira, en Valboa.
Las obras consistirán en la aplicación de nuevas capas de firme, con aglomerado asfáltico en caliente, actuando en un total de 5.485 metros cuadrados de superficie.