A Illa

La Asociación de Empresarios de A Illa reparte 3.000 euros en cheques regalo

Redacción
23/01/2026 19:30
Un momento del sorteo y presentación de la campaña
Un momento del sorteo y presentación de la campaña
| cedida
La Asociación de Empresarios de A Illa de Arousa celebró el sorteo de los cheques regalo correspondientes a una campaña de dinamización del comercio local, una iniciativa con la que se repartieron 3.000 euros entre la clientela de los establecimientos adheridos, con el objetivo de fomentar el consumo de proximidad y apoyar el tejido económico del municipio.

El sorteo dejó un total de quince personas premiadas, repartidas en nueve cheques regalo de 100 euros, tres de 200 euros y tres de 500 euros, que podrán ser utilizados en los distintos negocios participantes, contribuyendo así a generar un retorno directo en el comercio local.

Valoración positiva

El presidente de la asociación, Amancio Costa, puso en valor la implicación tanto del comercio como de los vecinos: “A resposta foi moi positiva e confirma que campañas deste tipo funcionan. Houbo participación en tódolos establecementos adheridos, o que demostra a confianza da xente no comercio de A Illa de Arousa”.

“O comercio local é sinónimo de calidade, trato próximo e compromiso coa vila. Cada euro que se inviste aquí queda aquí, xerando riqueza e emprego”, valora el dirigente de la entidad comercial insular.

