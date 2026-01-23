Gadisa Retail inauguró cuatro nuevos supermercados Claudio en O Salnés durante 2025

Empleados del supermercado cambadés inaugurado en 2025 Cedida

El grupo Gadisa Retail destaca una importante expansión de la lína Claudio, con 22 aperturas en 2025, con las que ha llegado a los 256 establecimientos en Galicia, Asturias, Castilla y león y Madrid. Una veintena de nuevos establecimientos de los que cuatro se ubicaron en la comarca de O Salnés: en Cambados, Vilanova y dos en Sanxenxo. En el caso de la capital del albariño, el nuevo supermercado está situado en el área de servicio del kilómetro 3,5 de la vía rápida, la VG-4.2. y cuenta con una sala de ventas de 50 metros cuadrados.

Cabe señalar que la franquicia cuenta con dos formatos: Claudio y Claudio Express. Así pues, desde Gadisa señalan que los 142 Claudio Express —como el de Cambados— ofrecen un surtido básico con productos muy seleccionados de alimentación, higiene y droguería para atender a un perfil de cliente que busca rapidez y comodidad, así como amplios horarios. Están implantados, fundamentalmente, en estaciones de servicio de vías principales y secundarias, así como en entornos urbanos.

Por otra parte, la marca cuenta con 114 Claudio, que presenta como puntos de venta de proximidad, con atención personalizada y una superficie media. Los clientes tienen a su disposición una completa variedad de productos locales, de marcas líderes y de la marca propia IFA.