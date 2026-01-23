El Son do Mar trae a OBK y a Tam Tam Go a Meaño y suma otro día de conciertos

OBK celebra 35 años sobre los escenarios | Facebook / OBK

El festival Son do Mar de Meaño confirma dos nuevas incorporaciones a su cartel de este verano. Se trata de las míticas formaciones OBK y Tam Tam Go, que actuarán en la localidad el 22 de julio.

OBK llega con su ‘Vértigo Tour’, celebrando sus 35 años en la música, en un espectáculo que hará repaso de sus grandes éxitos como ‘Historias de Amor’, ‘Mala Mujer’, ‘El Cielo No Entiende’, ‘Tu Sigue Así’ y ‘Ay Haiti’, entre otros.

“OBK esta sorprendendo moito, xa que cada concerto que esta facendo nestes últimos anos convértese en ‘sold out’, todo vendido. Volve estar de moda e no máis alto”, valoran desde la organización.

Tam Tam Go “chega nun dos seus mellores momentos, como o bo viño”, indican. “A banda de Badajoz, liderada por Javier Campillo, aterriza no escenario de Son do Mar para facer vibrar a tódolos asistentes e regalarnos unha noite inolvidable, escoitando cancións tan coñecidas e populares” como ‘Manuel Raquel’, ‘Cruzando El Río’, ‘Atrapados en la Red’ o ‘Espaldas Mojadas’.

El festival suma a los días ya anunciados —23, 24 y 25 de julio— este día 22, una jornada más en la que las entradas, ahora en promoción, pueden adquirirse por 20 euros en la página web del festival meañés.