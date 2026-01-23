Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

Detenidos en O Salnés en una gran operación antidroga en Vigo

B. Y. O Salnés
23/01/2026 19:12
Parte de los estupefacientes intervenidos en la este operativo
Parte de los estupefacientes intervenidos en la este operativo
| Ministerio de Hacienda
La comarca de O Salnés fue esta semana nuevamente escenario de una operación antidroga, bautizada como ‘Monterrey’, y que tuvo su epicentro en el puerto de Vigo. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria lograron intervenir 200 kilos de cocaína ocultos en un contenedor, procedente de Latinoamérica, mediante el llamado método del “gancho ciego” o “rip off”. El procedimiento consiste en introducir el estupefaciente en un contenedor a bordo de buques dedicados al transporte de mercancías para extraerla una vez que estas embarcaciones llegan al puerto de destino.

En la redada se consiguió detener a ocho personas, de las cuales cinco entraron en prisión como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

La investigación se inició el pasado año 2024 gracias a la colaboración entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional dirigida a frustrar los intentos de las organizaciones internacionales de aprovecharse de las nuevas rutas directas procedentes de Latinoamérica con el puerto de Vigo.

Fruto de las primeras averiguaciones se consiguió determinar la existencia de un clan albanés que estaría utilizando la citada técnica del “gancho ciego”.

En dos fases

Tras realizar distintas labores de investigación y establecer un dispositivo policial, el pasado día 12 consiguieron identificar a todos los miembros de la supuesta red criminal y se procedió a la detención de cinco de sus miembros que habían llegado a Vigo un día antes del atraque del buque portacontenedores para intentar hacerse cargo de la droga. Dos de ellos fueron localizados en una vivienda alquilada de la ciudad olívica y los otros tres fueron sorprendidos mientras comían en un restaurante.

Posteriormente, este martes 20 se desarrolló un segundo operativo en A Coruña, Lugo, Madrid y la comarca de O Salnés, donde fueron detenidas otras tres personas, el resto de los miembros de la organización.

La operación culminó con la incautación en el puerto de Vigo de esos 200 kilos de cocaína, distribuidos en cuatro fardos, que habían sido transportados en un contenedor procedente de Latinoamérica. Además, se intervinieron 20.000 euros.

Hombre de confianza del ‘narco de la Wikipedia’

El que señalan como líder de esta red era un lugarteniente del histórico narcotraficante fallecido conocido como ‘el narco de la Wikipedia’, y contaba con la colaboración de una organización gallega para tratar de implantarse en esta comunidad autónoma. Los investigadores comprobaron que tenía en vigor una requisitoria judicial para su ingreso en prisión por tráfico de drogas.

