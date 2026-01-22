Roban en una nave de Ribadumia y venden lo sustraído a una chatarrería de Vilagarcía

Parte de los materiales recuperados por los agentes y devueltos a su legítimo propietario | Guardia Civil

La Guardia Civil de Cambados investiga a dos vecinos de O Salnés, uno de Vilagarcía de Arousa y otro de la localidad de Ribadumia, como presuntos autores de delitos de robo con fuerza y estafa en esta misma comarca arousana. Se los cree responsables del robo de materiales de una nave en el municipio ribadumiense, para después colocar estos objetos en una chatarrería de la capital saliniense, obteniendo así dinero por esta venta de objetos previamente sustraídos.

La investigación del instituto armado comenzó a raíz de una denuncia presentada ante el puesto de Cambados. Según el relato aportado por la persona denunciante, autores desconocidos habían accedido al interior de una nave, ubicada en la parroquia ribadumiense de Barrantes. Los asaltantes forzaron una ventana, sustrayendo del interior de esta nave materiales y herramientas como alargaderas, enchufes, una placa de cocina, dos calentadores de butano, cuatro lámparas de mesita, apliques, una tijera de poda con batería, un cajón de herramientas con martillos, llaves inglesas y una cizalla, bisagras, manillas y pomos plateados, tal y como detallaron desde el Cuerpo de seguridad.

Localizados en Vilagarcía

Tras diversas gestiones realizadas por parte del equipo EBIO (Equipo básico de Inspección Ocular de la Guardia Civil), localizaron parte de este material sustraído en una chatarrería de Vilagarcía de Arousa. Tras hacer las gestiones pertinentes, los agentes constataron que había sido vendido por dos varones, de 46 y 41 años, con “multitud de antecedentes similares”, vecinos de Vilagarcía de Arousa y de Ribadumia.

La Guardia Civil procedió a la recuperación del material encontrado y a su entrega a su legítimo propietario. Además, localizaron e investigaron a los dos salinienses por presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas y estafa.

También informaron a la persona responsable de la chatarrería de sus derechos que le asisten como perjudicada por el posible delito de estafa, “al haber comprado material sustraído desconociendo su procedencia ilegal”.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de Cambados.