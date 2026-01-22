O Salnés se estrena en Fitur con el foco en China y en la desestacionalización

Los alcaldes de O Salnés junto al embajador de China en España, Yao Jin Cedida

O Salnés comenzó su promoción en la Feria internacional de Turismo (Fitur) en Madrid con el objetivo de seguir incrementando su potencial como destino y conseguir atraer más visitantes en 2026, más allá del verano. Un ansiado objetivo de la desestacionalización para el que ha puesto el foco en el mercado chino, un perfil de turista clave y estratégico, caracterizado por viajar mayoritariamente fuera de la temporada alta.

Así, la Mancomunidade do Salnés —arropada por el presidente de la Diputación, Luis López— presentó ayer su destino, bajo el lema ‘Experiencias en O Salnés’ y en un numeroso acto, al mercado asiático, con la presencia de altos cargos de la Embajada de China en España, empresarios del sector turístico y representantes del ámbito profesional.

Una jornada de toma de contacto que la Diputación aprovechó también para situar a la provincia como destino atractivo y competitivo para producciones audiovisuales. El programa se reactivará mañana con las presentaciones de los nuevos contenidos promocionales de los destinos no solo de O Salnés, sino también de la provincia de Pontevedra, Mar de Santiago y de Barbanza Arousa.

“Un rotundo éxito”

En cuanto a la delegación comarcal saliniense, abrió ayer la agenda reafirmando su apuesta por el mercado chino, con un “rotundo éxito”, al reunir a unas 110 personas, entre las que se encontraban medios de comunicación nacionales e internacionales, turoperadores y empresarios del sector turístico y del comercio internacional.

La presentación contó además con una destacada representación institucional, entre la que se encontraban altos cargos de la Embajada de China en España, como el embajador Yao Jin, lo que evidenció la cooperación institucional con el país asiático.

Así, bajo el lema ‘Experiencias en O Salnés, la comarca se presentó como un destino turístico de alto nivel, destacando la diversidad y calidad de sus recursos, con especial protagonismo para la gastronomía y el enoturismo, elementos clave para atraer a un turismo de calidad durante todo el año.

Tras la exposición, los asistentes participaron en una serie de catas con maridaje que permitieron experimentar de primera mano la autenticidad, excelencia y riqueza de los productos locales, generando una experiencia sensorial muy valorada y despertando un notable interés tanto turístico como comercial.

Una provincia de plató de cine

No fue, sin embargo, la única iniciativa con la que se destacaron los recursos turísticos de la comarca. Así, la Diputación apostó por otros recursos, como el potencial de la provincia como plató de rodaje para series y películas. Una apuesta que llevó hasta Fitur ccon el objetivo de avanzar en el posicionamiento de Rías Baixas como un territorio competitivo para este tipo de producciones audiovisuales.

Así, el diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, participó junto al productor ejectivo de ‘El jardinero’ —popular serie de Netflix rodada, entre otros puntos, en Pontevedra, Cambaos y O Grove— en una mesa redonda en el stand de la Spain Film Commission.

Sanxenxo, los 365 días del año

Otra de las administraciones que no falta a su cita con fitur es el Concello de Sanxenxo, que cuenta con mostrador propio en el stand de Turismo de Galicia, con información del destino que invita a visitarlo los 365 días y que promociona el recién inaugurado Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas, ubicado en el Pazo de Quintáns, a través de unos trípticos. Además, hasta Madrid se desplazó también una amplia representación del sector turístico de Sanxenxo, como el CETS, Aviturga, así como los mayoristas Viajes InrRías o CN Travel, entre otros.

Sanxenxo promocionará en Fitur el Centro da Cultura Gastronómica Más información

También participa en la cita la firma arousana Dos Espacios y su spin-off Beditas, que expondrán su nueva iniciativa ‘Beditas Hospitality’, solución de gestión de estancias autónomas para hoteles y alojamientos, y ‘Beditas Display’, para la digitalización de oficinas de turismo, hoy a las 11 horas en su stand (12B28) y el viernes a las 11:30 horas en el stand de Yacan, su partner tecnológico.