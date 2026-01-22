Losada hace balance de 2025 en seguridad viaria: “menos accidentes, pero máis graves”

Uno de los accidentes mortales registrados en O Salnés, durante 2025 Gonzalo Salgado

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, hizo ayer balance de la sinestrialidad en las carreteras interurbanas de la provincia durante el año 2025, donde fallecieron un total de 20 personas (dos menos que el año anterior), 176 heridos graves (casi el doble que en 2024) y 1.291 heridos leves. En el caso de O Salnés y Ulla-Umia, perdieron la vida un total de ocho personas, tanto en carreteras interurbanas como en urbanas, a lo largo del pasado año 2025.

Así pues, Losada calificó como “agridoce” un ejercicio en el que, si bien se redujo el número de fallecidos, hay más heridos graves e imprudencias al volante: “En seguridade viaria non cabe a autocompracencia”, afirmó. “Resulta complicado dicir que un ano foi positivo simplemente porque houbo menos falecidos ou menos accidentes, cando temos indicios de máis consumo de alcol e drogas, de máis persoas maiores falecidas, de excesos de velocidade, de xente que morre sen o cinto de seguridade posto —dos de los 20 caos en 2025— ou dunha gran incidencia dos animais que cruzan a estrada e provocan sinistros que son evitables”, lamentó.

En cuanto a las multas, se registraron 56.000 por exceso de velocidad y se detectaron 4.405 positivos en alcohol y 2.372 en drogas, en las carreteras.