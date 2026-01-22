Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

El servicio de asistencia técnica de Catastro en Ribadumia atendió a más de 200 usuarios en 2025

Ofrece asesoramiento personalizado a los vecinos un día a la semana, los lunes, en las oficinas de la Casa Consistorial

B. Y. O Salnés
22/01/2026 20:20
Vista de parte de un mapa catastral de la localidad
Vista de parte de un mapa catastral de la localidad
| cedida
El Concello de Ribadumia hizo públicos hoy datos sobre su servicio de asistencia técnica de Catastro que, a lo largo de todo el año 2025, atendió a más de 200 usuarios. Se trata de un “recurso municipal gratuíto pensado para facilitar á veciñanza a realización de trámites catastrais e a resolución de dúbidas relacionadas cos seus bens inmobles”, explican desde la entidad local ribadumiense.

Este servicio de asesoramiento municipal se presta un día por semana, todos los lunes, en las propias oficinas de la Casa Consistorial, “ofrecendo atención personalizada e asesoramento técnico especializado”, indican desde este Ayuntamiento saliniense.

Durante todo el citado ejercicio de 2025 este servicio registró  en el Concello un total de 206 citas de consulta por parte de los vecinos, “o que pon de manifesto a demanda e a importancia deste recurso para os veciños e veciñas de Ribadumia”, valoran desde el ejecutivo popular ribadumiense que preside el alcalde, David Castro.

Tipología de consultas

En cuanto a la tipología de dudas y gestiones planteadas por los usuarios de este servicio, desde el Ayuntamiento valoran que las consultas atendidas son muy variadas.

En cualquier caso, también señalan como unas de las más habituales aquellas que se centran en el asesoramiento en trámites catastrales intermedios, como son requerimientos o audiencias, así como en el análisis y estudio de las notificaciones recibidas por los vecinos por parte de la administración y en la correcta atención de las mismas.

También se realizan actuaciones de subsanación de discrepancias catastrales, “cando existe falta de concordancia entre a descrición catastral e a realidade inmobiliaria”, incluyendo la revisión de documentación jurídica y técnica y la presentación de los correspondientes expedientes, añaden desde la entidad local.

Además, el servicio ofrece apoyo en la tramitación de declaraciones de carácter jurídico, como transmisiones de bienes inmuebles, y de declaraciones físico-económicas, en el caso de segregaciones de parcelas o nuevas edificaciones, por ejemplo.

Otra de las labores frecuentes es la identificación de parcelas para la asignación de referencias catastrales, “un trámite fundamental para a correcta regularización dos inmobles”.

“Facer uso deste servizo municipal permite á veciñanza aforrar desprazamentos, gañar seguridade xurídica e contar cun acompañamento técnico próximo e de confianza. O goberno local reafirma así o seu compromiso cunha administración accesible, útil e orientada a facilitar os trámites do día a día da cidadanía”, concluyen desde el Ayuntamiento.

