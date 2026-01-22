El Concello de A Illa aprueba un reconocimiento de crédito para 44.000 euros de facturas

Integrantes del ejecutivo bipartito, durante la celebración de un Pleno | Mónica Ferreirós

La junta local de gobierno de A Illa celebrada este semana aprobó, entre otros asuntos, un reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 44.011,71 euros. Se trata de un mecanismo económico para incluir el pago de facturas correspondientes al mes de diciembre, inicialmente no contempladas en el presupuesto.

Además, se dio luz verde a una ampliación del servicio de ayuda en el hogar (SAF), con una nueva alta y el incremento de una hora.

Ayudas solicitadas

El bipartito también aprobó la solicitud de varias subvenciones a la Diputación. Así, en el campo de los servicios sociales, se solicitaron 9.753,05 euros para la contratación de un auxiliar administrativo, 11.125,52 euros para un titulado medio y 11.316,57 euros para el SAF básico. A la institución provincial también se solicitaron ayudas de emergencia social, por importe de 5.000 euros para gasto corriente y de 2.800 para inversiones.

Carnaval

La junta local de gobierno, a mayores, abordó las subvenciones correspondientes a las comparsas del Carnaval de este 2026 y aprobó las bases que rigen una contratación, publicada también esta semana, para la salida a concesión de la explotación de servicio de bar en la carpa central del Carnaval, en la céntrica Praza de O Regueiro.