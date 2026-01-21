Mi cuenta

Ribadumia

Ribadumia ofrece premios de entre 50 y 400 euros en su concurso infantil de Carnaval

Redacción
21/01/2026 19:18
Una edición anterior de esta comitiva festiva en la localidad
Una edición anterior de esta comitiva festiva en la localidad
| Gonzalo Salgado
El Concello de Ribadumia convoca la tercera edición del concurso y desfile de disfraces y carrozas infantiles de Carnaval, que tendrá lugar el lunes 16 de febrero del 2026. Este evento, ya consolidado cómo una de las citas destacadas del Carnaval local, pretende fomentar la creatividad y el espíritu festivo entre los más pequeños y sus familias.

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas en la casa de cultura de Ribadumia y recorrerá las calles del municipio hasta llegar a la Carballeira de Barrantes, donde se celebrará posteriormente la entrega de premios. Tras el desfile tendrá lugar un espectáculo de animación infantil a cargo de Javi Solla.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de manera presencial en las oficinas municipales, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo día del desfile, 16 de febrero, a las 15:30 horas, excepto en el caso de las comparsas y carrozas, que deberán anotarse antes de 9 de febrero.

Hay diferentes categorías, como individual infantil, parejas infantil, grupos de más de tres personas, carrozas de 3 a 20 personas y de más de 20. Se establecen tres premios para cada modalidad, con importes que van desde los 50 hasta los 400 euros.

El jurado tendrá en cuenta criterios como la animación, espectacularidad, originalidad, espontaneidad, conjunción y animación musical, según las bases del certamen.

