Meaño

Meaño compra terrenos para crear una gran zona verde recreativa

El Concello paga 76.530 euros por cinco propiedades para hacerse con 8.000 metros cuadrados en Faxín

Beni Yáñez
21/01/2026 21:00
Parcelas señaladas por el Ayuntamiento para estas operaciones
Parcelas señaladas por el Ayuntamiento para estas operaciones
| concello
El Concello de Meaño ha comprado 8.000 metros cuadrados en Faxín, Dena, a sumar a otros 5.000 adquiridos hace tres años. Con esta bolsa de un total de 13.000 metros cuadrados el gobierno de Carlos Viéitez quiere crear una “gran zona verde recreativa” junto al río da Chanca.

La compra más reciente se formalizó a finales de diciembre, por un importe total de 76.530 euros. El Ayuntamiento adquirió un total de cinco fincas a cuatro propietarios, la de mayor importe, por 53.740 euros, y la de menor, por 2.037.

Ubicación “extratéxica”

El alcalde, Carlos Viéitez, destaca la operación, al indicar que “os terrenos están situados nun espazo estratéxico que conecta o centro urbano de Dena coa zona de mar”. Así, refiere que “esta actuación permitirá a creación dunha gran zona verde e área recreativa, destinada ao desfrute da ciudadanía e á mellora ambiental do entorno”.

El proyecto tiene como objetivo “conectar o centro de Dena co mar e recuperar e por en valor este espazo natural, transformándoo nunha área accesible, sostible e pensada para o ocio ao aire libre, ao paseo e ao contacto coa  natureza”.

Subraya, además, que esta “gran zona verde” actuará como “corredor natural entre o núcleo urbano de Dena e o litoral, reforzando a conexión entre ambos espazos”.

Desde el Ayuntamiento avanzan, además, que en las próximas fases se trabajará en el diseño del área recreativa, que prevé incluir zonas ajardinadas, senderos peatonales, espacios de descanso y áreas adaptadas para actividades familiares y deportivas.

“Renaturalización urbana”

El regidor añade que “con esta compra, o Concello de Meaño da un paso importante cara un modelo de núcleo urbano máis verde, conectado e sostible”.

También puntualiza que la actuación formaría parte de una estrategia “máis ampla” de “renaturalización urbana e mellora da calidade de vida dos veciños”. Finalmente, estima que esta intervención “contribuirá á protección do entorno do río A Chanca e a creación de novos espacios de encontro para veciños e visitantes”.

En amarillo en la imagen que acompaña a estas líneas se señalan el un mapa de la zona con vista satélite unos terrenos en amarillo, que se corresponden con los comprados por el Concello en la operación.

