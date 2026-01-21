La Mostra da Camelia volverá a llenar el multiusos de expositores en su X edición

La exposición del pasado 2025, también en el pabellón deportivo, debido a su importante tamaño | Gonzalo Salgado

La localidad de Vilanova de Arousa volverá a acoger una nueva Mostra da Camelia, que en este 2026 alcanza ya la que será su décima edición. Como en los últimos años, la cita se celebrará en el pabellón-multiusos del centro urbano, un escenario de grandes dimensiones para garantizar espacio suficiente a la que se espera como una edición nuevamente de gran participación.

La muestra tendrá lugar el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero y las inscripciones todavía están abiertas, hasta el 26 de enero, en el teléfono 986 554 845.

Degustación de té

La inauguración oficial del evento se fija para la una de la tarde del sábado. Como es habitual, está prevista la presencia de autoridades y, tras el acto protocolario, se podrá disfrutar de una degustación de té, una de las aplicaciones más populares de la camelia, como una de las bebidas más consumidas en todo el mundo.

La exposición, organizada en mesas con los correspondientes carteles identificativos, se podrá visitar desde este acto de apertura hasta las ocho y media de la tarde del sábado. El domingo, el horario de visita será ininterrumpido, ya de mañana y tarde, entre las 10 y las 20:30 horas.

La cita la organiza el propio Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación y la Sociedad Española de la Camelia.