A Illa

El Concello de A Illa licita servicios de bar en la carpa de O Regueiro durante el Carnaval

B. Y. O Salnés
21/01/2026 00:05
Un momento del desfile del año pasado en la localidad insular
Un momento del desfile del año pasado en la localidad insular
| Gonzalo Salgado
El Concello de A Illa de Arousa ha sacado a contratación pública una concesión de servicios para la explotación de un bar-cafetería en las fiestas de Carnaval de este 2026. Este se instalará en la céntrica Praza de O Regueiro, uno de los epicentros de la fiesta, en cuya organización asume mayor carga este año el propio Ayuntamiento insular.

Este servicio de bar se habilitará en la carpa que el Ayuntamiento instalará en la plaza, como forma, además, de cosenguir “percepción de recursos que axudan ao financiamento dos eventos principais”.

 Dada la cercanía de las fiestas, el Ayuntamiento lanza esta licitación por la vía de urgencia, en un único lote y por procedimiento abierto, con un valor estimado y presupuesto base de licitación de 15.000 euros. Se trata de una cantidad así fijada como “valor de mercado con base en contratos do exercicio no que se celebrou o evento con anterioridade”.

 La vía urgente se justifica en el expediente como “única forma de cumprir cos prazos sinalados”.

Duración y canon

El plazo de duración de este contrato será de diez días, a partir del inicio de las fiestas, el 13 de febrero de 2026.

En cuanto al canon mínimo de explotación que deberán satisfacer los licitadores se establece en 2.500 euros en favor del Ayuntamiento.  El único criterio de adjudicación será el de priorizar a quien ofrezca más dinero al Concello.

En cuanto a los precios de venta al público, “os prezo dos servizos ou produtos será fixado libremente polo licitador, atendendo os prezos de produtos de cafetería similares”. En todo caso, estos “deberán estar expostos ao público”.

